FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 66
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Набрали.)
По БУ выбило. Купил повторно с 1,08055 со стопом 30 п.
Рано. На индексе бакса еще 100 п. хода до хая...
А жижа, ну просто прелесть!!!
Набрали.)
Набрал, но давно :)
Еврофунт продажа. Стандартно. Сигнал и его перебитие. Тест-продажа.
После выставления БУ, тейк перетащу ниже.
Еврофунт продажа. Стандартно. Сигнал и его перебитие. Тест-продажа.
После выставления БУ, тейк перетащу ниже.
Лучше так, как по мне...
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
Lesorub, 2020.02.13 19:10
Жди цену, заходи безопасно для депо:
425 пунктов.Полагаю, нормально так...
Лучше так, как по мне...
Да. Методы отличаются. У тебя в перспективе, у меня в основном по факту.
Бывает конечно , что тоже застреваю.
Да. Методы отличаются. У тебя в перспективе, у меня в основном по факту.
Бывает конечно , что тоже застреваю.
Всем привет. Я как то писал что по еве будет закрыт гэп.
Гэп закрыт. Было импульсное движение вниз и его перебитие.
Совершил покупку. Цель высоко. В районе 1,145...
я так понял что разговор идет про гэпы 2-х летней давности?
ну, ....
здесь только остается задуматься о состоятельности стратегии, надеящейся на закрытие гэпа
не хитрые расчеты по максимально возможному риску и потерянный своп, убьют эту идею