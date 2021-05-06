FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 66

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Евро к баксу ведёт себя так, как будто снова собирает лонгистов
 
Набрали.)
 
sterva:
Набрали.)

По БУ выбило. Купил повторно с 1,08055 со стопом 30 п.

 

Рано. На индексе бакса еще 100 п. хода до хая...

А жижа, ну просто прелесть!!!

 
sterva:
Набрали.)

Набрал, но давно :)

 

Еврофунт продажа. Стандартно. Сигнал и его перебитие. Тест-продажа.

После выставления БУ, тейк перетащу ниже.

 
Aleksandr Yakovlev:

Еврофунт продажа. Стандартно. Сигнал и его перебитие. Тест-продажа.

После выставления БУ, тейк перетащу ниже.

Лучше так, как по мне...

 
Lesorub:

Лучше так, как по мне...


Да. Методы отличаются. У тебя в перспективе, у меня в основном по факту.

Бывает конечно , что тоже застреваю.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Да. Методы отличаются. У тебя в перспективе, у меня в основном по факту.

Бывает конечно , что тоже застреваю.

Ба, новости. Куда мониторинг то пропал?!
 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Я как то писал что по еве будет закрыт гэп.

Гэп закрыт. Было импульсное движение вниз и его перебитие.

Совершил покупку. Цель высоко. В районе 1,145...

я так понял что разговор идет про гэпы 2-х летней давности?

ну, ....

здесь только остается задуматься о состоятельности стратегии, надеящейся на закрытие гэпа 

не хитрые расчеты по максимально возможному риску и потерянный своп, убьют эту идею

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