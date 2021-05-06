FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 448

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ALEKSANDR GADZERA:

мда...

...и телепатия и сила внушения тут ни причем)

 
Lesorub:

     Повторюсь...


А можно комментарии, я ничего не понимаю)

 
ALEKSANDR GADZERA:

А можно комментарии, я ничего не понимаю)

Забей! Ауди лучше посмотри....
 

Куда ты завёл нас, такой вот старик? 

Идите вы нахрен, я сам заблудился. 

 
Lesorub:
Забей! Ауди лучше посмотри....

А че ее смотреть я купил 2 лота


 

EURUSD  ну думаю все, падаем))


 

GBPUSD: высоковато забрались, но что делать....


 
ALEKSANDR GADZERA:

EURUSD  ну думаю все, падаем))


Ага, падаем

И фунт тоже


 
ALEKSANDR GADZERA:

А че ее смотреть я купил 2 лота


ааа Ауди))) уже позняк, хватит на сегодня 

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