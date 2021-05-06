FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 448
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мда...
...и телепатия и сила внушения тут ни причем)
Повторюсь...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
Lesorub, 2020.10.24 20:16
Все решено уже давно...
Повторюсь...
А можно комментарии, я ничего не понимаю)
А можно комментарии, я ничего не понимаю)
Куда ты завёл нас, такой вот старик?
Идите вы нахрен, я сам заблудился.
Забей! Ауди лучше посмотри....
А че ее смотреть я купил 2 лота
EURUSD ну думаю все, падаем))
GBPUSD: высоковато забрались, но что делать....
EURUSD ну думаю все, падаем))
Ага, падаем
И фунт тоже
А че ее смотреть я купил 2 лота
ааа Ауди))) уже позняк, хватит на сегодня