FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 281
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а зачем что-то вам объяснять? думаю достаточно того что есть.
Ведь, все Ваши прогнозы - это ноль. Вы постоянно в просадке, я же просматривал не один раз, как после Ваших входов, цена шла против Вас.
Ведь, все Ваши прогнозы - это ноль. Вы постоянно в просадке, я же просматривал не один раз, как после Ваших входов, цена шла против Вас.
)))) хорошо
CADJPY: идем вниз от сюда так как цена в нашей точке сформировала максимум.
вот до сюда.
)))) хорошо
Вы меня, не поняли. Как я, понимаю - человек должен от толкнутся от чего то, что бы понять, куда пойдёт цена. Вы от чего отталкиваетесь?
Он хочет халявных сигналов с обоснованием - вот и дастает всех.
Вы меня, не поняли. Как я, понимаю - человек должен от толкнутся от чего то, что бы понять, куда пойдёт цена. Вы от чего отталкиваетесь?
От цены, я отталкиваюсь от цены, 1000 раз говорил.
5000 тыс раз уже заработал Алеша)))
Не в обиду - точно этот же терминал, захватите сьёмку выше
Пожалуйста
Спасибо! за картинку. Просто ветка, не для самолюбия - а что бы, вникнуть в стратегию или какую не будь закономерность. У Вас же, не понятно как вы входите в сделку, а так же выходите
Пожалуйста
Рискуете сильно. Без стопов.
Сейчас цена откатить с большой вероятностью может.)