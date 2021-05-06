FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 281

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ALEKSANDR GADZERA:

а зачем что-то вам объяснять? думаю достаточно того что есть.

Ведь, все Ваши прогнозы - это ноль. Вы постоянно в просадке, я же просматривал не один раз, как после Ваших входов, цена шла против Вас.

 
Alexsandr San:

Ведь, все Ваши прогнозы - это ноль. Вы постоянно в просадке, я же просматривал не один раз, как после Ваших входов, цена шла против Вас.

)))) хорошо

 

CADJPY: идем вниз от сюда так как цена в нашей точке сформировала максимум.

вот до сюда.


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ALEKSANDR GADZERA:

)))) хорошо

Вы меня, не поняли. Как я, понимаю - человек должен от толкнутся от чего то, что бы понять, куда пойдёт цена. Вы от чего отталкиваетесь? 

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MakarFX:

Он хочет халявных сигналов с обоснованием - вот и дастает всех.

Для начала $1 заработай Алеша
 
Alexsandr San:

Вы меня, не поняли. Как я, понимаю - человек должен от толкнутся от чего то, что бы понять, куда пойдёт цена. Вы от чего отталкиваетесь? 

От цены, я отталкиваюсь от цены, 1000 раз говорил.

 
МДа, публика конечно на этих форумах без комментариев.  Вы чего Vladimir Baskakov злой такой? Не нравиться что-то идите дальше, тут свободная ветка.
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ALEKSANDR GADZERA:

5000 тыс раз уже заработал Алеша)))


Не в обиду - точно этот же терминал, захватите сьёмку выше 

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ALEKSANDR GADZERA:

Пожалуйста


Спасибо! за картинку. Просто ветка, не для самолюбия - а что бы, вникнуть в стратегию или какую не будь закономерность. У Вас же, не понятно как вы входите в сделку, а так же выходите

 
ALEKSANDR GADZERA:

Пожалуйста


Рискуете сильно. Без стопов.

Сейчас цена откатить с большой вероятностью может.)

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