FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 122
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Уже пошло. Бардак только начинается.
У меня по нескольким парам тишина...?
У меня по нескольким парам тишина...?
У меня ГЭПы и спреды стали просто обезбашенные
Вот только сейчас начинаешь понимать, что значит жить в цивилизованной стране, а не в стране третьего мира вроде Зимбабве, где лозунгом правительства является всего одна фраза: "Я обещал, обещаю и буду обещать!".
Общался сегодня с товарищем, он уехал почти год назад в Америку, часто общаюсь с теми, кто переехал в Европу, или ездит туда на заработки, так вот Америка - страна первого мира.
Как только какой кризис у нас, так сразу страдает население, а вот американцы от кризиса страдают только морально если о нём слышат, но карману это не ощущают, это чувствуют их миллиардеры, у нас почему-то всё наоборот.
Цена на нефть который раз падает, а на бензин как всегда растёт, в то время как рядовой американец наоборот, экономит семейный бюджет, потому что цены на бензин падают.
Цены на продукты в супермаркетах не высасывают с пальца, как это принято у нас. Странная страна - правильная при всех президентах.
Ждём нефть по 20, пока она ещё переоценена
Ну, в добрый путь!
И тебе, Евра...
обналичить дешевле