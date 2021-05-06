FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 122

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko:

Уже пошло. Бардак только начинается.

У меня по нескольким парам тишина...?

 
sterva:

У меня по нескольким парам тишина...?

У меня ГЭПы и спреды стали просто обезбашенные


 

Вот только сейчас начинаешь понимать, что значит жить в цивилизованной стране, а не в стране третьего мира вроде Зимбабве, где лозунгом правительства является всего одна фраза: "Я обещал, обещаю и буду обещать!".

Общался сегодня с товарищем, он уехал почти год назад в Америку, часто общаюсь с теми, кто переехал в Европу, или ездит туда на заработки, так вот Америка - страна первого мира.

Как только какой кризис у нас, так сразу страдает население, а вот американцы от кризиса страдают только морально если о нём слышат, но карману это не ощущают, это чувствуют их миллиардеры, у нас почему-то всё наоборот.

Цена на нефть который раз падает, а на бензин как всегда растёт, в то время как рядовой американец наоборот, экономит семейный бюджет, потому что цены на бензин падают.

Цены на продукты в супермаркетах не высасывают с пальца, как это принято у нас. Странная страна - правильная при всех президентах.

Ждём нефть по 20, пока она ещё переоценена


 

Ну, в добрый путь!


 

И тебе, Евра...


 
И эта, скинул с утра через обменник всю наличную зелень по 80.10 ...
[Удален]  

обналичить дешевле 

Снимок

 
На сайтах много чего пишут... У нас до открытия офиса банка покупали бакс по 80.90 Затем по 80.40, а непосредственно в процессе сделки окончательно выставили цену 80.10 А сейчас смотрю и ещё ниже опустили. Так что, где найдёшь, где потеряешь... 
[Удален]  
смотря с какой стороны окошка, в обменике 
 
Я с зада не подхожу...
1...115116117118119120121122123124125126127128129...656
Новый комментарий