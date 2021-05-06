FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 109
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Всем привет. По еве добавил сейчас продажу.
Привет! скорее всего, поторопился - вроде, как хочет вверх
- правда- на 15 минутах, всё может быть
Привет! скорее всего, поторопился - вроде, как хочет вверх
Я показывал тебе конструкции. Это не панацея но это работает более чем в 80%.
Поживем увидим
Привет! скорее всего, поторопился - вроде, как хочет вверх
- правда- на 15 минутах, всё может быть
Ну как там ева. Продажи стоят)))
Ена прошла чуть более 50 п., можно и фиксировать.
Ну как там ева. Продажи стоят)))
спасибо, я покупаю!
спасибо, я покупаю!
Это хорошо, просто замечательно
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Карантин и экономика.
Iurii Tokman, 2020.03.11 11:48
С завтрашнего дня Киев в карантине
как отразится карантин на валюте ?
падение продолжается
По ене докупился
у детей каникул теперь 3 недели
самое печальное что поехать то теперь никуда не возможно
ввели на всю страну
Теперь и по еве можно фиксировать часть позиции и переводить в БУ.