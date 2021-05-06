FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 109

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Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. По еве добавил сейчас продажу.


Привет! скорее всего, поторопился - вроде, как хочет вверх

- правда- на 15 минутах, всё может быть

EURUSDH2 EURUSDM15

 
Alexsandr San:

Привет! скорее всего, поторопился - вроде, как хочет вверх


Я показывал тебе конструкции. Это не панацея но это работает более чем в 80%.

Поживем увидим

 
Alexsandr San:

Привет! скорее всего, поторопился - вроде, как хочет вверх

- правда- на 15 минутах, всё может быть


Ну как там ева. Продажи стоят)))

 

Ена прошла чуть более 50 п., можно и фиксировать.


 
Aleksandr Yakovlev:

Ну как там ева. Продажи стоят)))

спасибо, я покупаю!


 
Renat Akhtyamov:

спасибо, я покупаю!


Это хорошо, просто замечательно

 

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Карантин и экономика.

Iurii Tokman, 2020.03.11 11:48

С завтрашнего дня Киев в карантине
как отразится карантин на валюте ?
падение продолжается



 

По ене докупился


 
Vladimir Karputov:

у детей каникул теперь 3 недели
самое печальное что поехать то теперь никуда не возможно
ввели на всю страну

 

Теперь и по еве можно фиксировать часть позиции и переводить в БУ.


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