FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 416
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XAGUSD самое время добавиться на продажу. или на паузу если вверх
NZDUSD лучше крой по закрытию свечи в 16:00 на Н1 #4124
Уже...
думаю Вам пора немного прикрыть прибыль - а то, отсюда может вернутся назад.
У меня закрылось, откат. Как успехи?
Уже...
немного рано, но все равно хорошо.
немного рано, но все равно хорошо.
Херня вышла...
Протащили вверх лишнего...
У меня закрылось, откат. Как успехи, сколько пунктов взяли?
какой откат?) у вас свои котировки штоли? откат в 19:30 будет и то не факт, может просто треугольник быть и снова вниз.
Херня вышла...
Протащили вверх лишнего...
есть такое дело.
есть такое дело.
Есть...
Есть...
лучше крой, там выход из треугольника на Недельке.... будет падать долго скоро.
лучше крой, там выход из треугольника на Недельке.... будет падать долго скоро.
Че по Еньке смотришь? Разворотки нарисовали на парах с Еной...