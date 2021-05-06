FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 416

Новый комментарий
 

XAGUSD  самое время добавиться на продажу. или на паузу если  вверх


 
ALEKSANDR GADZERA:

NZDUSD лучше крой по закрытию свечи в 16:00 на Н1   

Уже...

 
SanAlex:

думаю Вам пора немного прикрыть прибыль - а то, отсюда может вернутся назад.

У меня закрылось, откат. Как успехи?

 
Lesorub:

Уже...

немного рано, но все равно хорошо.

 
ALEKSANDR GADZERA:

немного рано, но все равно хорошо.

Херня вышла...

Протащили вверх лишнего...

 
VVT:

У меня закрылось, откат. Как успехи, сколько пунктов взяли?

какой откат?) у вас свои котировки штоли? откат в 19:30 будет и то не факт, может просто треугольник быть и снова вниз.

 
Lesorub:

Херня вышла...

Протащили вверх лишнего...

есть такое дело.

 
ALEKSANDR GADZERA:

есть такое дело.

Есть...


 
Lesorub:

Есть...


лучше крой, там выход из треугольника на Недельке.... будет падать долго скоро.

 
ALEKSANDR GADZERA:

лучше крой, там выход из треугольника на Недельке.... будет падать долго скоро.

Че по Еньке смотришь? Разворотки нарисовали на парах с Еной...

1...409410411412413414415416417418419420421422423...656
Новый комментарий