FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 640

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SanAlex:

хотел тоже написать - я прямо как на рыбалке, за сегодня не одного клёва пока.

Рыбачь!


                                                               

                                                                              

[Удален]  
Lesorub:

Рыбачь!

                                                               

                                                                              

подожду ещё. дождусь когда розовая будет выше красной линии.

USDCADH2

 
SanAlex... за сегодня не одного клёва пока.

Что бы клевало на ура и стабильно - нужен онлайн доступ к объёмам.

И не те данные, которые даёт какой ли ДЦ, а с товарной биржи, Чикаго к примеру.

Отчёты СМЕ как раз таки дают эти цифры, но задним числом.

А в онлайн режиме, только какие то проги платные предоставляют данные объёмов с СМЕ.

[Удален]  
Dikons:

Что бы клевало на ура и стабильно - нужен онлайн доступ к объёмам.

И не те данные, которые даёт какой ли ДЦ, а с товарной биржи, Чикаго к примеру.

Отчёты СМЕ как раз таки дают эти цифры, но задним числом.

А в онлайн режиме, только какие то проги платные предоставляют данные объёмов с СМЕ.

я в поисках простых систем - стрелочка дала направления, я обдумал и открыл позицию.

 
SanAlex:

я в поисках простых систем - стрелочка дала направления, я обдумал и открыл позицию.

Тоже не дурно :)

И кстати я уже отстал от времени... На сайте кластердельта-ком уже можно и бесплатно смотреть объёмы.

Даже не обязательно прогу доустанавливать.

По ихним данным объёмов - фунта подняли до 1.36 на падающих объёмах, то бишь получился дивер Цена-Дельта объёмов.

При таком дивере уже не удивит агрессивность михайлов, если конечно бычьё не подтянется...

Файлы:
hsb85_vk_90qx9.png  15 kb
 

SanAlex:

дождусь когда розовая будет выше


Фламинго, он  такой1


 
Dikons:

Что бы клевало на ура и стабильно - нужен онлайн доступ к объёмам.

И не те данные, которые даёт какой ли ДЦ, а с товарной биржи, Чикаго к примеру.

Отчёты СМЕ как раз таки дают эти цифры, но задним числом.

А в онлайн режиме, только какие то проги платные предоставляют данные объёмов с СМЕ.

Сильно реальные объемы отличаются от тиковых? Если интерпретировать взаимосвязь тиковых и реальных объемов?
 
SEM:
Сильно реальные объемы отличаются от тиковых? Если интерпретировать взаимосвязь тиковых и реальных объемов?

Не ведаю - не занимался плотно этим направлением.

Со слов других форумчан (из других форумов) - вообще ничего общего.

- - -

Ну и да, в терминале контра+L нажал на фунте - картина другая - на всём подъёме фунта от 11.12.2020 тики по максам идут ровно. Тики отражают наверно активность обеих банд, а не объёмы.

- - - - -

По логике если с арифметикой: лям (цифра условная) трейдунов разнонаправлено (к примеру 50 % за мишек и 50% за быков) зашли по 1 $ каждый.

Столбик, как бы тиковых объёмов вырастет, а цена будет стоять на месте.

Заходит некий один крендель с лямом - на тиковом ничего не изменится, а цена улетит.

Как то так примерно, если ничего не напутал...

[Удален]  
SEM:
Сильно реальные объемы отличаются от тиковых? Если интерпретировать взаимосвязь тиковых и реальных объемов?


нижний индикатор - объёмы CME

 
Aleksei Stepanenko:


нижний индикатор - объёмы CME

Саш, прикольный индикатор и тема суперская

это у тебя сумма объемов по путоколлам или как?

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