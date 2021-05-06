FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 640
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хотел тоже написать - я прямо как на рыбалке, за сегодня не одного клёва пока.
Рыбачь!
Рыбачь!
подожду ещё. дождусь когда розовая будет выше красной линии.
Что бы клевало на ура и стабильно - нужен онлайн доступ к объёмам.
И не те данные, которые даёт какой ли ДЦ, а с товарной биржи, Чикаго к примеру.
Отчёты СМЕ как раз таки дают эти цифры, но задним числом.
А в онлайн режиме, только какие то проги платные предоставляют данные объёмов с СМЕ.
Что бы клевало на ура и стабильно - нужен онлайн доступ к объёмам.
И не те данные, которые даёт какой ли ДЦ, а с товарной биржи, Чикаго к примеру.
Отчёты СМЕ как раз таки дают эти цифры, но задним числом.
А в онлайн режиме, только какие то проги платные предоставляют данные объёмов с СМЕ.
я в поисках простых систем - стрелочка дала направления, я обдумал и открыл позицию.
я в поисках простых систем - стрелочка дала направления, я обдумал и открыл позицию.
Тоже не дурно :)
И кстати я уже отстал от времени... На сайте кластердельта-ком уже можно и бесплатно смотреть объёмы.
Даже не обязательно прогу доустанавливать.
По ихним данным объёмов - фунта подняли до 1.36 на падающих объёмах, то бишь получился дивер Цена-Дельта объёмов.
При таком дивере уже не удивит агрессивность михайлов, если конечно бычьё не подтянется...
SanAlex:
дождусь когда розовая будет выше
Фламинго, он такой1
Что бы клевало на ура и стабильно - нужен онлайн доступ к объёмам.
И не те данные, которые даёт какой ли ДЦ, а с товарной биржи, Чикаго к примеру.
Отчёты СМЕ как раз таки дают эти цифры, но задним числом.
А в онлайн режиме, только какие то проги платные предоставляют данные объёмов с СМЕ.
Сильно реальные объемы отличаются от тиковых? Если интерпретировать взаимосвязь тиковых и реальных объемов?
Не ведаю - не занимался плотно этим направлением.
Со слов других форумчан (из других форумов) - вообще ничего общего.
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Ну и да, в терминале контра+L нажал на фунте - картина другая - на всём подъёме фунта от 11.12.2020 тики по максам идут ровно. Тики отражают наверно активность обеих банд, а не объёмы.
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По логике если с арифметикой: лям (цифра условная) трейдунов разнонаправлено (к примеру 50 % за мишек и 50% за быков) зашли по 1 $ каждый.
Столбик, как бы тиковых объёмов вырастет, а цена будет стоять на месте.
Заходит некий один крендель с лямом - на тиковом ничего не изменится, а цена улетит.
Как то так примерно, если ничего не напутал...
Сильно реальные объемы отличаются от тиковых? Если интерпретировать взаимосвязь тиковых и реальных объемов?
нижний индикатор - объёмы CME
нижний индикатор - объёмы CME
Саш, прикольный индикатор и тема суперская
это у тебя сумма объемов по путоколлам или как?