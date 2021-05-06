FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 349

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Ivan Butko:
Уже пятое усреднение по евронзд. Лесоруб снова мимо рисует.
Фундаменталисты были правы, когда говорили о дальнейшем росте.

Не можешь просчитать ММ, я не виноват...

Полетит Евра, пару не догонишь...

И фьюч на Киви:


 
Lesorub:

Не можешь просчитать ММ, я не виноват...

Просчитать ММ можно только, если имеется ценовой уровень ограничения убытков (привет совокупный стоп). У тебя же только цель (ТП), а как глубоко цена пойдёт в другую сторону - такой цели нет.

Я здесь не причем.

 
Ivan Butko:

Просчитать ММ можно только, если имеется ценовой уровень ограничения убытков (привет совокупный стоп). У тебя же только цель (ТП), а как глубоко цена пойдёт в другую сторону - такой цели нет.

Я здесь не причем.

Выше по ветке я скидывал информер, посмотри, мож пригодится...

 
Lesorub:

Выше по ветке я скидывал информер, посмотри, мож пригодится...

Спасибо. Посмотрю. Давно не был в ветке

 
 В дровосека просадка по 300 п ) Ничё так )
 

Долго он еще яйки будет мять?


 
Desapp:
 В дровосека просадка по 300 п) Ничё так )

Дурилка! Покажи вход в пункт - пункт. И выход.

Я тоже поржу.

Впрочем, мне пох...
 
Lesorub:


Здравствуйте. Золото еще держите? Уже не продаю. Боюсь сильно набрать. ((

 
Мда. Развязочки не случилось. Придется ждать следующей недели
 
sterva:

Здравствуйте. Золото еще держите? Уже не продаю. Боюсь сильно набрать. ((

Вот:


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