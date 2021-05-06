FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 349
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уже пятое усреднение по евронзд. Лесоруб снова мимо рисует.
Фундаменталисты были правы, когда говорили о дальнейшем росте.
Не можешь просчитать ММ, я не виноват...
Полетит Евра, пару не догонишь...
И фьюч на Киви:
Не можешь просчитать ММ, я не виноват...
Просчитать ММ можно только, если имеется ценовой уровень ограничения убытков (привет совокупный стоп). У тебя же только цель (ТП), а как глубоко цена пойдёт в другую сторону - такой цели нет.
Я здесь не причем.
Просчитать ММ можно только, если имеется ценовой уровень ограничения убытков (привет совокупный стоп). У тебя же только цель (ТП), а как глубоко цена пойдёт в другую сторону - такой цели нет.
Я здесь не причем.
Выше по ветке я скидывал информер, посмотри, мож пригодится...
Выше по ветке я скидывал информер, посмотри, мож пригодится...
Спасибо. Посмотрю. Давно не был в ветке
Долго он еще яйки будет мять?
В дровосека просадка по 300 п) Ничё так )
Дурилка! Покажи вход в пункт - пункт. И выход.
Я тоже поржу.Впрочем, мне пох...
Здравствуйте. Золото еще держите? Уже не продаю. Боюсь сильно набрать. ((
Здравствуйте. Золото еще держите? Уже не продаю. Боюсь сильно набрать. ((
Вот: