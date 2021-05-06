FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 475

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VVT:

Успели отщипнуть малость?)

Да не малость, +500% только с золота и серебра, по EURUSD и USDCAD нужно ещё постоять 
 
Rustam Galkeev:
Файл по закрытиям залил выше... ./ Сливки по позам на селл, скину после отработки лимиток... ./
То что вы закрыли в плюсе, это все здорово, но то, что вы выше написали это не имеет отношение к падение или росту цены.  Это Форекс, а не рынок акций 
 
ALEKSANDR GADZERA:
То что вы закрыли в плюсе, это все здорово, но то, что вы выше написали это не имеет отношение к падение или росту цены.  Это Форекс, а не рынок акций 

А давайте мы не будем здесь принижать другое мнение по торговле.

У тебя своя стратегия, а у других своя.

Шапка гуру по торговле ничья и на себя напяливать не надо.

 

Я сё понимаю. Вот тока разводить не надо, а так-же писать с двух аков самому себе вкачестве поддержки... ./

Его я снёс - пытался мне в Аке что из игрушек своих втюхать

Что косаеться торгов 

Что косаемо торговли как таковой: Если нет реальных отчётов -фактов и работаешь на дэмке и не знаешь как заработать, а может игрушки ваши непродаються -лить в ветке без фактов и доказательств нестоит. Совет: Ищи себя во Фрилансе - может будет лучьше получаться. Как вывод: В торговли ваши картинки - это муть которую я переварил ещё в 2004 году - особенно рассмешил с треугольником(дослёз). Безобид конечно но ты не в теме, а пальцем в небо. Жалко что так дурачат людей без фактов реальной торговли на реал счёте, рисуя линии и стрелочки без подтверждения отработки последних.

 

Где 500% или опять пальцем внебо?

Ладно безобид - нет смысла ветку убивать... ./

 
Опа... Чиф моими молитвами понесло. Сливать готовился... С чего только за 0.5 дня такая щедрость?
 
Rustam Galkeev:

Я сё понимаю. Вот тока разводить не надо, а так-же писать с двух аков самому себе вкачестве поддержки... ./

Что косаеться торгов 

Что косаемо торговли как таковой: Если нет реальных отчётов -фактов и работаешь на дэмке и не знаешь как заработать, а может игрушки ваши непродаються -лить в ветке без фактов и доказательств нестоит. Совет: Ищи себя во Фрилансе - может будет лучьше получаться. Как вывод: В торговли ваши картинки - это муть которую я переварил ещё в 2004 году - особенно рассмешил с треугольником(дослёз). Безобид конечно но ты не в теме, а пальцем в небо. Жалко что так дурачат людей без фактов реальной торговли на реал счёте, рисуя линии и стрелочки без подтверждения отработки последних.

Что за бред ))) оставьте себе свои отчеты )) давайте прогнозы а мы все посмотрим на сколько они хороши)))
Я ещё теперь и Ivan Butko ... ухахахах да я больше вам скажу все аккаунты в форуме мои 😂😂😂😂😂 , даже не знаю как это воспринимать каК похвалу или нет))) показывайтесь прогнозы давайте, видел я тут много болтунов, отчеты у него))) прогнозы давайте этого будет достаточно))) 
 
vaz:
Опа... Чиф моими молитвами понесло. Сливать готовился... С чего только за 0.5 дня такая щедрость?

Держи до 0,92450

 
ALEKSANDR GADZERA:
Что за бред )))

У себя и спроси))) Лучьше по другим веткам побегай, там найдёшь кому мозг выносить и воды лить... ./ 

Будешь продожать в том - же духе к Админам перенаправлю, соблудай правило ветки и без оскорблений, тока по теме... ./

 
Rustam Galkeev:

У себя и спроси))) Лучьше по другим веткам побегай, там найдёшь кому мозг выносить и воды лить... ./ 

Будешь продожать в том - же духе к Админам перенаправлю, соблудай правило ветки и без оскорблений, тока по теме... ./

Вы местный решала штоли? ))) к админам он меня отправит)))вы хоть знаете что такое оскорбление?))) покажите где и кого я оскорбил. 
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