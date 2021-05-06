FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 475
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Успели отщипнуть малость?)
Файл по закрытиям залил выше... ./ Сливки по позам на селл, скину после отработки лимиток... ./
То что вы закрыли в плюсе, это все здорово, но то, что вы выше написали это не имеет отношение к падение или росту цены. Это Форекс, а не рынок акций
А давайте мы не будем здесь принижать другое мнение по торговле.
У тебя своя стратегия, а у других своя.
Шапка гуру по торговле ничья и на себя напяливать не надо.
Я сё понимаю. Вот тока разводить не надо, а так-же писать с двух аков самому себе вкачестве поддержки... ./
Что косаеться торгов
Что косаемо торговли как таковой: Если нет реальных отчётов -фактов и работаешь на дэмке и не знаешь как заработать, а может игрушки ваши непродаються -лить в ветке без фактов и доказательств нестоит. Совет: Ищи себя во Фрилансе - может будет лучьше получаться. Как вывод: В торговли ваши картинки - это муть которую я переварил ещё в 2004 году - особенно рассмешил с треугольником(дослёз). Безобид конечно но ты не в теме, а пальцем в небо. Жалко что так дурачат людей без фактов реальной торговли на реал счёте, рисуя линии и стрелочки без подтверждения отработки последних.
Ладно безобид - нет смысла ветку убивать... ./
Я сё понимаю. Вот тока разводить не надо, а так-же писать с двух аков самому себе вкачестве поддержки... ./
Что косаеться торгов
Что косаемо торговли как таковой: Если нет реальных отчётов -фактов и работаешь на дэмке и не знаешь как заработать, а может игрушки ваши непродаються -лить в ветке без фактов и доказательств нестоит. Совет: Ищи себя во Фрилансе - может будет лучьше получаться. Как вывод: В торговли ваши картинки - это муть которую я переварил ещё в 2004 году - особенно рассмешил с треугольником(дослёз). Безобид конечно но ты не в теме, а пальцем в небо. Жалко что так дурачат людей без фактов реальной торговли на реал счёте, рисуя линии и стрелочки без подтверждения отработки последних.
Опа... Чиф моими молитвами понесло. Сливать готовился... С чего только за 0.5 дня такая щедрость?
Держи до 0,92450
Что за бред )))
У себя и спроси))) Лучьше по другим веткам побегай, там найдёшь кому мозг выносить и воды лить... ./
Будешь продожать в том - же духе к Админам перенаправлю, соблудай правило ветки и без оскорблений, тока по теме... ./
У себя и спроси))) Лучьше по другим веткам побегай, там найдёшь кому мозг выносить и воды лить... ./
Будешь продожать в том - же духе к Админам перенаправлю, соблудай правило ветки и без оскорблений, тока по теме... ./