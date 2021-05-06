FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 393

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EUR USD краткий обзор зон сопротивления и поддержки на четырёх масштабах ценового движения



 
Igor Bebeshin:

EUR USD краткий обзор зон сопротивления и поддержки на четырёх масштабах ценового движения



здорово! Это ж у тебя вилы Эндрюса? А в чем суть уровней сопротивления и поддержки? Откуда они берутся?

 

Серебро продолжает привлекать внимание, свечка прошлого часа дала еще один длинный хвост, снесла стоп, спрятанный за хвост прошлой свечи, но дивергенция налицо, общее направление(Н1 ) север, а цена кидает тени за уровень...


 
Sergey Lazarenko:

Золото и серебро нащупало Дно правда непонятно надолго ли?

Кхе-кхе-кхе дно, это как? Вы какое дно имеете ввиду 5 минутный тф? Золото в июле вообще то сделало исторический максимум)

 
Ну понеслось, вставлять сюда свои принт скрины)
 
VVT:

Кхе-кхе-кхе дно, это как? Вы какое дно имеете ввиду 5 минутный тф? Золото в июле вообще то сделало исторический максимум)

Дно, это образное выражение, когда цена падает, падет, а потом бах, и не падает, а отскакивает, как бы Дно появилось, оно не долго бывает, на Н1 мне нравится отслеживать

 
VVT:

Кхе-кхе-кхе дно, это как? Вы какое дно имеете ввиду 5 минутный тф? Золото в июле вообще то сделало исторический максимум)

чем тебе не ДНо, на Н1, Восходящий трендик развивается, и пошел откат в обед, падение, потом бах и ДНо, и щас отбилось, далеко пойдет, неизвестно, но несколько часов продержало падение


 
Sergey Lazarenko:

чем тебе не ДНо, на Н1, Восходящий трендик развивается, и пошел откат в обед, падение, потом бах и ДНо, и щас отбилось, далеко пойдет, неизвестно, но несколько часов продержало падение

это дно для любителей купить по дороже..
 
Renat Akhtyamov:
это дно для любителей купить по дороже..

наверное, тебе виднее, только в данном случае это же краткосроная торговля, прогнозируемый ход до обновления последней Вершины, которая несколько часов назад была, на форекс чо то ко нету 

 
Sergey Lazarenko:

наверное, тебе виднее, только в данном случае это же краткосроная торговля, прогнозируемый ход до обновления последней Вершины, которая несколько часов назад была, на форекс чо то ко нету 

не, мне не виднее

я просто посмотрел на график

однако золитшко - это шумахерский инструмент и от него можно ждать любых нестандартных выкрутасов

я на форуме уже описывал как на золоте можно получить более менее адекватный сигнал,

только никто и уха не повел

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