FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 35

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Поехали дальше...

Пока толпа, видя рост Фунта, лезет в покупки по различным индюкам, КУКЛ давно уже решил их участь.

Кто в теме, закроют прибыль и спрыгнут с рынка. А многие отдадут свои кровные нам...

Потому, что не нае..., не проживешь

 
Lesorub:

Когда чел знает цель и знает, чем рискует, то сидит на попе ровно...


Ауди уже 9 лет валится.

Как бы эта ауди в запорожец не превратилась. Как минимум на свопах.

Там видимо очень интересный долгосрочный инвестор в покупках . Которому и 2% годовых достаточно )

Лесоруб ,если не секрет какая загрузка депо в % по ауди?

Крыть убыток если что планируешь? Или это не наш метод и усредняемся до последнего ?

 
ilya_v:

Ауди уже 9 лет валится.

Как бы эта ауди в запорожец не превратилась. Как минимум на свопах.

Там видимо очень интересный долгосрочный инвестор в покупках . Которому и 2% годовых достаточно )

Лесоруб ,если не секрет какая загрузка депо в % по ауди?

Крыть убыток если что планируешь? Или это не наш метод и усредняемся до последнего ?

Почитайте лучше ветку от автора, у меня в профиле есть ссылка.

Лучше его не расскажешь...


 А тем временем Евра, нарисовав цель, хочет ее достигнуть:


 
Lesorub:

Поехали дальше...

Пока толпа, видя рост Фунта, лезет в покупки по различным индюкам, КУКЛ давно уже решил их участь.

Кто в теме, закроют прибыль и спрыгнут с рынка. А многие отдадут свои кровные нам...

Потому, что не нае..., не проживешь

А вот мне как-то боязно шортить фунта, только покупки на откатах

 
Vitaly Muzichenko:

А вот мне как-то боязно шортить фунта,только покупки на откатах

Ну вот всем и ответ на потери депозита!!!


Мало ли что Вы думаете, нужно думать, как КУКЛ.

А именно, как отобрать деньги у других...

Как это сделать? Объегорить! Впарить вам рост фунта и тупо КИНУТЬ ходом в SELL !!!



Кстати, держите еще пару? Профит будет взят обязательно!


 
Lesorub:

Почитайте лучше ветку от автора, у меня в профиле есть ссылка.

Лучше его не расскажешь...


 А тем временем Евра, насовав цель, хочет ее достигнуть:


Ясно.

Система ниппель. Т.е никакая . Сольешь депо

 
ilya_v:

Ясно.

Система ниппель. Т.е никакая . Сольешь депо

Вы сами нам что - нибудь покажите. Не ниппель...

Нарисуйте сделку по прогнозу и ее результат.

Будет очень даже всем интересно.


И проверьте мои картинки с начала месяца с отработкой результата.

Разве трудно это сделать?

Ну, а потом еще раз можно поговорить про "ниппель..."

 
Lesorub:

Вы сами нам что - нибудь покажите. Не ниппель...

Нарисуйте сделку по прогнозу и ее результат.

Будет очень даже всем интересно.


И проверьте мои картинки с начала месяца с отработкой результата.

Разве трудно это сделать?

Ну, а потом еще раз можно поговорить про "ниппель..."

Я не чего не рисую. Высказал своё мнение.

Почитываю только в этой ветке Aleksandr Yakovlev.

Молодцом.

Есть и логика входов, и закрытие лосей и сигнал.

С большой перегрузкой депо конечно идет. Ну бум понаблюдать

 
ilya_v:

Я не чего не рисую.

То то и оно...

Дарю Вам, персонально, столько, на сколько у Вас хватит денег для входа:

Есть соображалка, заработаете. А на нет и суда нет...

За сим, откланиваюсь от этой палемики. 

 

Фунтена. Смотрит вниз.Стоп за максимумом.

По крайней мере, пунктов 80 пройдет.


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