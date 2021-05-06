FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 35
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Поехали дальше...
Пока толпа, видя рост Фунта, лезет в покупки по различным индюкам, КУКЛ давно уже решил их участь.
Кто в теме, закроют прибыль и спрыгнут с рынка. А многие отдадут свои кровные нам...
Потому, что не нае..., не проживешь
Когда чел знает цель и знает, чем рискует, то сидит на попе ровно...
Ауди уже 9 лет валится.
Как бы эта ауди в запорожец не превратилась. Как минимум на свопах.
Там видимо очень интересный долгосрочный инвестор в покупках . Которому и 2% годовых достаточно )
Лесоруб ,если не секрет какая загрузка депо в % по ауди?
Крыть убыток если что планируешь? Или это не наш метод и усредняемся до последнего ?
Ауди уже 9 лет валится.
Как бы эта ауди в запорожец не превратилась. Как минимум на свопах.
Там видимо очень интересный долгосрочный инвестор в покупках . Которому и 2% годовых достаточно )
Лесоруб ,если не секрет какая загрузка депо в % по ауди?
Крыть убыток если что планируешь? Или это не наш метод и усредняемся до последнего ?
Почитайте лучше ветку от автора, у меня в профиле есть ссылка.
Лучше его не расскажешь...
А тем временем Евра, нарисовав цель, хочет ее достигнуть:
Поехали дальше...
Пока толпа, видя рост Фунта, лезет в покупки по различным индюкам, КУКЛ давно уже решил их участь.
Кто в теме, закроют прибыль и спрыгнут с рынка. А многие отдадут свои кровные нам...
Потому, что не нае..., не проживешь
А вот мне как-то боязно шортить фунта, только покупки на откатах
А вот мне как-то боязно шортить фунта,только покупки на откатах
Ну вот всем и ответ на потери депозита!!!
Мало ли что Вы думаете, нужно думать, как КУКЛ.
А именно, как отобрать деньги у других...
Как это сделать? Объегорить! Впарить вам рост фунта и тупо КИНУТЬ ходом в SELL !!!
Кстати, держите еще пару? Профит будет взят обязательно!
Почитайте лучше ветку от автора, у меня в профиле есть ссылка.
Лучше его не расскажешь...
А тем временем Евра, насовав цель, хочет ее достигнуть:
Ясно.
Система ниппель. Т.е никакая . Сольешь депо
Ясно.
Система ниппель. Т.е никакая . Сольешь депо
Вы сами нам что - нибудь покажите. Не ниппель...
Нарисуйте сделку по прогнозу и ее результат.
Будет очень даже всем интересно.
И проверьте мои картинки с начала месяца с отработкой результата.
Разве трудно это сделать?
Ну, а потом еще раз можно поговорить про "ниппель..."
Вы сами нам что - нибудь покажите. Не ниппель...
Нарисуйте сделку по прогнозу и ее результат.
Будет очень даже всем интересно.
И проверьте мои картинки с начала месяца с отработкой результата.
Разве трудно это сделать?
Ну, а потом еще раз можно поговорить про "ниппель..."
Я не чего не рисую. Высказал своё мнение.
Почитываю только в этой ветке Aleksandr Yakovlev.
Молодцом.
Есть и логика входов, и закрытие лосей и сигнал.
С большой перегрузкой депо конечно идет. Ну бум понаблюдать
Я не чего не рисую.
То то и оно...
Дарю Вам, персонально, столько, на сколько у Вас хватит денег для входа:
Есть соображалка, заработаете. А на нет и суда нет...
За сим, откланиваюсь от этой палемики.
Фунтена. Смотрит вниз.Стоп за максимумом.
По крайней мере, пунктов 80 пройдет.