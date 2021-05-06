FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 648

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Lesorub:

Цели на картинке. Вверху..

Значит, байки!

Я не спорю с твоим видением рынка. Но есть линия 1,34350 через которую надо перебраться, 

чтобы пошла цена на верх. Как по мне, так не пустят выше уже.

Ну или как вариант импульсной свечей (хвостом) заденет твою цель и вернется назад.
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Я не спорю с твоим видением рынка. Но есть линия 1,34350 через которую надо перебраться, 

чтобы пошла цена на верх. Как по мне, так не пустят выше уже.

Ну или как вариант импульсной свечей (хвостом) заденет твою цель и вернется назад.

спорить не буду - но видно, что тренд бычий(не завершённый).

GBPUSDDaily 1.36525

 
Я тоже пока перспектив не вижу по GBP/USD....рановато я думаю туда лезти
 

Вам всем виднее...


 
Ну все готовся литеть в низ
[Удален]  

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Пост 6446. Сказано--сделано.


 
Парашут взял там экстримал по GBP/USD 
 
artur3333:
Парашут взял там экстримал по GBP/USD 

А поподробнее. Я вот к примеру вообще ничего не понял. И скрины пожалуйста прикладывай.

 
Без скринов
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