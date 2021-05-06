FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 648
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Цели на картинке. Вверху..
Значит, байки!
Я не спорю с твоим видением рынка. Но есть линия 1,34350 через которую надо перебраться,
чтобы пошла цена на верх. Как по мне, так не пустят выше уже.Ну или как вариант импульсной свечей (хвостом) заденет твою цель и вернется назад.
Я не спорю с твоим видением рынка. Но есть линия 1,34350 через которую надо перебраться,
чтобы пошла цена на верх. Как по мне, так не пустят выше уже.Ну или как вариант импульсной свечей (хвостом) заденет твою цель и вернется назад.
спорить не буду - но видно, что тренд бычий(не завершённый).
Вам всем виднее...
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Пост 6446. Сказано--сделано.
Парашут взял там экстримал по GBP/USD
А поподробнее. Я вот к примеру вообще ничего не понял. И скрины пожалуйста прикладывай.