FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 57
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Робот... Не смешите мои...
Я так понял Фора это брокер ?
они .... перевернули положительный своп ( на некоторых других парах) на отрицательный. я им написал "грозное " письмо они мне в ответ :
в общем выкарабкиваюсь, и к другому думаю.
разочаровался я чутка.
раньше такого не замечал.
Конечно, нет проблем!
А что думаете Вы???
Просто, многие спрашивают, потом охаивают...
Давайте, мысли в студию! Потом проверим результат Ваш.
И наш...
Полагаю, будет справедливо!
Я думаю, что сейчас будет консолидация на том уровне, на котором закрылись, а в понедельник, так как в Америке праздник, сходим немного наверх. Затем опять может рухнуть закрывать гэп 2017 года. Я просто совсем не понимаю ситуацию. Нефть золото, рынок растёт, а пара падает. Выходит, что евро такой слабый? Влияние короновируса? Тогда совсем неизвестно, надолго ли падение.
Не судите строго, на рынке недавно от слова совсем
в общем выкарабкиваюсь, и к другому думаю.
разочаровался я чутка.
раньше такого не замечал.
Что не так???
Что не так???
Не приятно: такое первый раз за пять лет работы у этого брокера. А может я не замечал, разве так и у других брокеров тоже ?
В общем, нервоз наверное.
Забей.)
Так я поделился мыслью, что насчёт вашей?)
Так я поделился мыслью, что насчёт вашей?)
Мой взгляд...
Индекс доллара:
Дневки...
Н 4 поподробнее:
Обозначили две цели внизу. Стандартный захват ликвидности (впаривание роста, замануха для бычаров, чем больше наберется, тем больше прибыль).
Резкое движение к обозначенной цели, чтоб не успели спрыгнуть (ведь тренд типа... )
Жду разворот на коррекцию.
Евра. Есть четкая цель для движения пары вверх на неделях:
Долгов внизу я не наблюдаю.
На дневках ничего интересного:
Н4 в наличии два бай сигнала с конкретными целями:
Зная это, я смело набираю позицию, пока мне позволяет депо...
Ну и М30. В наличии 3 явных бай сигнала:
Таким образом (имха), используя новостной фон про вирусню, зная конкретную цель для Евры - 1.1462, ОРГАНИЗАТОР намеренно
затягивает в шорты все больше и больше медведей, имея намерение забрать их деньги.
Сам разворот, откуда встанет он в Бай, навряд ли кто укажет точно! (мож избранные).
Потому мне остается только покупать пару. Палки не врут! Деньги и у организатора на замануху тоже не безграничные!
Ауди исправляется помаленьку...
Спасибо большое за такой подробный анализ, много стало понятно)
Мой взгляд...
Индекс доллара:
Дневки...
Н 4 поподробнее:
Обозначили две цели внизу. Стандартный захват ликвидности (впаривание роста, замануха для бычаров, чем больше наберется, тем больше прибыль).
Резкое движение к обозначенной цели, чтоб не успели спрыгнуть (ведь тренд типа... )
Жду разворот на коррекцию.
Евра. Есть четкая цель для движения пары вверх на неделях:
Долгов внизу я не наблюдаю.
На дневках ничего интересного:
Н4 в наличии два бай сигнала с конкретными целями:
Зная это, я смело набираю позицию, пока мне позволяет депо...
Ну и М30. В наличии 3 явных бай сигнала:
Таким образом (имха), используя новостной фон про вирусню, зная конкретную цель для Евры - 1.1462, ОРГАНИЗАТОР намеренно
затягивает в шорты все больше и больше медведей, имея намерение забрать их деньги.
Сам разворот, откуда встанет он в Бай, навряд ли кто укажет точно! (мож избранные).
Потому мне остается только покупать пару. Палки не врут! Деньги и у организатора на замануху тоже не безграничные!