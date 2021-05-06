FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 57

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Lesorub:
Робот... Не смешите мои... 
Разве дадут Вам заработать роботом??? 
Да что нет у на миллиардеров от Форы в России??? 

Я так понял Фора это брокер ? 

они .... перевернули положительный своп ( на некоторых  других парах) на отрицательный. я им написал "грозное " письмо они мне в ответ :

 

в общем выкарабкиваюсь, и к другому думаю.

разочаровался я чутка.

раньше такого не замечал.

 
Lesorub:

Конечно, нет проблем!

А что думаете Вы???

Просто, многие спрашивают, потом охаивают...

Давайте, мысли в студию! Потом проверим результат Ваш.

И наш...

Полагаю, будет справедливо!

Я думаю, что сейчас будет консолидация на том уровне, на котором закрылись, а в понедельник, так как в Америке праздник, сходим немного наверх. Затем опять может рухнуть закрывать гэп 2017 года. Я просто совсем не понимаю ситуацию. Нефть золото, рынок растёт, а пара падает. Выходит, что евро такой слабый? Влияние короновируса? Тогда совсем неизвестно, надолго ли падение.

Не судите строго, на рынке недавно от слова совсем

 
Vladimir Sadov:

в общем выкарабкиваюсь, и к другому думаю.

разочаровался я чутка.

раньше такого не замечал.

Что не так???       

 
Lesorub:

Что не так???       

Не приятно: такое первый раз за пять лет работы у этого брокера. А может я не замечал, разве так и у других брокеров тоже ?

В общем, нервоз наверное.

  Забей.) 

 
Lesorub:

     

Так я поделился мыслью, что насчёт вашей?)

 
Alexey Nikiforov:

Так я поделился мыслью, что насчёт вашей?)

Мой взгляд...

Индекс доллара:

Дневки...

Н 4 поподробнее:

Обозначили две цели внизу. Стандартный захват ликвидности (впаривание роста, замануха для бычаров, чем больше наберется, тем больше прибыль).

Резкое движение к обозначенной цели, чтоб не успели спрыгнуть (ведь тренд типа... )

Жду разворот на коррекцию.


Евра. Есть четкая цель для движения пары вверх на неделях:

Долгов внизу я не наблюдаю.

На дневках ничего интересного:

Н4 в наличии два бай сигнала с конкретными целями:

Зная это, я смело набираю позицию, пока мне позволяет депо...


Ну и М30. В наличии 3 явных бай сигнала:

Таким образом (имха), используя новостной фон про вирусню, зная конкретную цель для Евры - 1.1462, ОРГАНИЗАТОР намеренно

затягивает в шорты все больше и больше медведей, имея намерение забрать их деньги.


Сам разворот, откуда встанет он  в Бай, навряд ли кто укажет точно! (мож избранные).

Потому мне остается только покупать  пару. Палки не врут! Деньги и у организатора на замануху тоже не безграничные!

 

Ауди исправляется помаленьку...


 
Lesorub:


Спасибо большое за такой подробный анализ, много стало понятно)

[Удален]  
Lesorub:

Мой взгляд...

Индекс доллара:

Дневки...

Н 4 поподробнее:

Обозначили две цели внизу. Стандартный захват ликвидности (впаривание роста, замануха для бычаров, чем больше наберется, тем больше прибыль).

Резкое движение к обозначенной цели, чтоб не успели спрыгнуть (ведь тренд типа... )

Жду разворот на коррекцию.


Евра. Есть четкая цель для движения пары вверх на неделях:

Долгов внизу я не наблюдаю.

На дневках ничего интересного:

Н4 в наличии два бай сигнала с конкретными целями:

Зная это, я смело набираю позицию, пока мне позволяет депо...


Ну и М30. В наличии 3 явных бай сигнала:

Таким образом (имха), используя новостной фон про вирусню, зная конкретную цель для Евры - 1.1462, ОРГАНИЗАТОР намеренно

затягивает в шорты все больше и больше медведей, имея намерение забрать их деньги.


Сам разворот, откуда встанет он  в Бай, навряд ли кто укажет точно! (мож избранные).

Потому мне остается только покупать  пару. Палки не врут! Деньги и у организатора на замануху тоже не безграничные!

Прогностический детский сад. Такими методами давно никто не пользуется. 
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