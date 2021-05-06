FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 516

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Viktar DayTrader:

все верно. 100%

Поддерживаю 👍
 
Vladimir Baskakov:
Тебе надо счёт спасать, а не прогнозы давать. Кстати евро открылось ростом. Для тебя печалька
Не переживайте , разберёмся 
 
Алексей Тарабанов:
Уже не спам и не флуд. Забыл, как по-английски будет,- травля. 
Типо того)
[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:
Не переживайте , разберёмся 
Да я собственно и не переживаю. Переживать тебе надо. Опасно торгуешь, можешь слить. 
 

Прикрыл часть ордеров на бай по фунтику.

Жду отката и снова докуп.

Файлы:
YUMHvHgzLQ.png  29 kb
LtzqgpAkJO.png  7 kb
076FHjCrt0.png  6 kb
[Удален]  
Rustam Galkeev:

Прикрыл часть ордеров на бай по фунтику.

Жду отката и снова докуп.

Впечатляющие рисунки. На чем основаны прогнозы?
 

Рассматриваю район 1.3170-1.3150 для входа бай вторым блоком,

если цена опустица ниже - замок, цели на вход для баев могут быть 

в районе пятничного минимума.

[Удален]  

GBP\USD - дотянет в этом году к 1.42731 ???

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хорошая валюта доллар США. когда всем не хватает, можно напечатать ещё.

Файлы:
GBPUSDMonthly_1.42731.png  60 kb
 

Золото, показало разворот от сопротивления, разворотная свеча + дивергенция на RSI


 

Всем привет. По еве продажи.


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