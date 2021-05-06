FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 516
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все верно. 100%
Тебе надо счёт спасать, а не прогнозы давать. Кстати евро открылось ростом. Для тебя печалька
Уже не спам и не флуд. Забыл, как по-английски будет,- травля.
Не переживайте , разберёмся
Прикрыл часть ордеров на бай по фунтику.
Жду отката и снова докуп.
Прикрыл часть ордеров на бай по фунтику.
Жду отката и снова докуп.
Рассматриваю район 1.3170-1.3150 для входа бай вторым блоком,
если цена опустица ниже - замок, цели на вход для баев могут быть
в районе пятничного минимума.
GBP\USD - дотянет в этом году к 1.42731 ???
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хорошая валюта доллар США. когда всем не хватает, можно напечатать ещё.
Золото, показало разворот от сопротивления, разворотная свеча + дивергенция на RSI
Всем привет. По еве продажи.