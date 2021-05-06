FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 334
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Вот палки на КИВИ с часа 26 п. :
Не прокатит! Судя по тому, как работает КУКЛ по этим свечам, то после обозначения цели, цена уходит в противоход.
Очень часто. Потому, там будет масса лосей. Выход вижу в планомерном наборе позиции в направлении цели с общим риском, допустим, в 1 лот на 5-10% депо.
С дневок цели забирают почти всегда, то и заработок будет. Пусть не быстро, но не напряжно и для здоровья безопасно!
понял, спс
Не прокатит! Судя по тому, как работает КУКЛ по этим свечам, то после обозначения цели, цена уходит в противоход.
Очень часто. Потому, там будет масса лосей. Выход вижу в планомерном наборе позиции в направлении цели с общим риском, допустим, в 1 лот на 5-10% депо.
С дневок цели забирают почти всегда, то и заработок будет. Пусть не быстро, но не напряжно и для здоровья безопасно!
Про это знаешь?
https://www.moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx
Будущего курса не знает никто. Курс также активно идёт против позиций физиков как и юриков и нагибает обе стороны.
Всё остальное лишь паразитирование на ликвидности что бы отбить ставку банковского процента.
Про это знаешь?
https://www.moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx
Будущего курса не знает никто. Курс также активно идёт против позиций физикой как юриков и нагибает обе стороны.
Всё остальное лишь паразитирование на ликвидности что бы отбить ставку банковского процента.
Про это знаешь?
https://www.moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx
Будущего курса не знает никто.Курс также активно идёт против позиций физиков как и юриков и нагибает обе стороны.
Всё остальное лишь паразитирование на ликвидности что бы отбить ставку банковского процента.
Важнее знать цель! А дрыны ее показывают. Потому, пофиг, кто кого нагибает. Цена будет у цели.
Вопрос лишь времени...
Вот Енька, например. Я давно уже здесь озвучивал ее цель по палкам - 100.56 Этого достаточно, чтобы набрать позу по риску
и забрать профит. И не нужно знать этот ваш будущий курс. Перебесятся и цель возьмут!
Важнее знать цель! А дрыны ее показывают. Потому, пофиг, кто кого нагибает. Цена будет у цели.
Вопрос лишь времени...
Вот Енька, например. Я давно уже здесь озвучивал ее цель по палкам - 100.56 Этого достаточно, чтобы набрать позу по риску
и забрать профит. И не нужно знать этот ваш будущий курс. Перебесятся и цель возьмут!
usd/jpy 107.363
usd/jpy 107.363
Тебя ж забанили
xau/usd 1784.31