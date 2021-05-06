FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 334

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Вот палки на КИВИ с часа 26 п. :


 
Lesorub:

Не прокатит! Судя по тому, как работает КУКЛ по этим свечам, то после обозначения цели, цена уходит в противоход.

Очень часто. Потому, там будет масса лосей. Выход вижу в планомерном наборе позиции в направлении цели с общим риском, допустим, в 1 лот на 5-10% депо.

С дневок цели забирают почти всегда, то и заработок будет. Пусть не быстро, но не напряжно и для здоровья безопасно!

понял, спс

 
Lesorub:

Не прокатит! Судя по тому, как работает КУКЛ по этим свечам, то после обозначения цели, цена уходит в противоход.

Очень часто. Потому, там будет масса лосей. Выход вижу в планомерном наборе позиции в направлении цели с общим риском, допустим, в 1 лот на 5-10% депо.

С дневок цели забирают почти всегда, то и заработок будет. Пусть не быстро, но не напряжно и для здоровья безопасно!


Про это знаешь? 

https://www.moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx

Будущего курса не знает никто. Курс также активно идёт против позиций физиков как и юриков и нагибает обе стороны. 

Всё остальное лишь паразитирование на ликвидности что бы отбить ставку банковского процента. 


Московская Биржа - Oткрытые позиции по производным финансовым инструментам
Московская Биржа - Oткрытые позиции по производным финансовым инструментам
  • www.moex.com
Влияем на развитие, создаем будущее. Миссия Группы — способствовать экономическому росту и реструктуризации российской экономики путем расширения возможностей по привлечению капитала для компаний и создания удобной, надежной и прозрачной инвестиционной среды для российских и иностранных инвесторов.
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ORACLE11111:

Про это знаешь? 

https://www.moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx

Будущего курса не знает никто. Курс также активно идёт против позиций физикой как юриков и нагибает обе стороны. 

Всё остальное лишь паразитирование на ликвидности что бы отбить ставку банковского процента. 

про юриков не верю
 
ORACLE11111:

Про это знаешь? 

https://www.moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx

Будущего курса не знает никто.Курс также активно идёт против позиций физиков как и юриков и нагибает обе стороны. 

Всё остальное лишь паразитирование на ликвидности что бы отбить ставку банковского процента. 


Важнее знать цель!  А дрыны ее показывают. Потому, пофиг, кто кого нагибает. Цена будет у цели.

Вопрос лишь времени...

Вот Енька, например. Я давно уже здесь озвучивал ее цель по палкам - 100.56 Этого достаточно, чтобы набрать позу по риску

и забрать профит. И не нужно знать этот ваш будущий курс. Перебесятся и цель возьмут!


[Удален]  
Lesorub:

Важнее знать цель!  А дрыны ее показывают. Потому, пофиг, кто кого нагибает. Цена будет у цели.

Вопрос лишь времени...

Вот Енька, например. Я давно уже здесь озвучивал ее цель по палкам - 100.56 Этого достаточно, чтобы набрать позу по риску

и забрать профит. И не нужно знать этот ваш будущий курс. Перебесятся и цель возьмут!


Голословные домыслы
 
Кури бамбук!
[Удален]  

usd/jpy  107.363 

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SanAlex:

usd/jpy  107.363 

Тебя ж забанили
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Vladimir Baskakov:
Тебя ж забанили

xau/usd   1784.31

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XAUUSDH1.png  68 kb
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