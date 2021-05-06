FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 16

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Denis Nikolaev:

Хорошо отработал ваш прогноз, спасибо.

Бывает....

Но, редко:


 

Классик на Евре! 

(не забываю про возможный загон в противоход перед взятием цели (для расчета ММ)) ... 

 

Кто в Еньке, держим до талого!

К 23.02 будет и сыто и пьяно...


А Фунт в придачу:         


 
Lesorub:

Кто в Еньке, держим до талого!

К 23.02 будет и сыто и пьяно...


А Фунт в придачу:         


Лесоруб, по евройене посмотри на н4) Что думаешь

 

Я не оспариваю то, как видит лесоруб, но как вижу я немного отличается.

У фунта есть значимая граница на 1,30540. Это не четкая линия , а зона. Возможен заход за нее выше

и поход на юг. Первая цель в районе 1,2900, вторая на 100 п. ниже.


 
Ivan Butko:

Лесоруб, по евройене посмотри на н4) Что думаешь

Перехай и продажи:


 
Lesorub:

Перехай и продажи:


Спасибо)
 

Кручу, верчу...


 

Итак, КУКЛ нарисовал, КУКЛ сделал:

Верить или не верить в Его подставы, решать нам...   

 

Всем привет.

Всех с прошедшими. 

Развернем индекс доллара в этом году?)

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