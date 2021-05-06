FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 16
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Хорошо отработал ваш прогноз, спасибо.
Бывает....
Но, редко:
Классик на Евре!
(не забываю про возможный загон в противоход перед взятием цели (для расчета ММ)) ...
Кто в Еньке, держим до талого!
К 23.02 будет и сыто и пьяно...
А Фунт в придачу:
Кто в Еньке, держим до талого!
К 23.02 будет и сыто и пьяно...
А Фунт в придачу:
Лесоруб, по евройене посмотри на н4) Что думаешь
Я не оспариваю то, как видит лесоруб, но как вижу я немного отличается.
У фунта есть значимая граница на 1,30540. Это не четкая линия , а зона. Возможен заход за нее выше
и поход на юг. Первая цель в районе 1,2900, вторая на 100 п. ниже.
Лесоруб, по евройене посмотри на н4) Что думаешь
Перехай и продажи:
Перехай и продажи:
Кручу, верчу...
Итак, КУКЛ нарисовал, КУКЛ сделал:
Верить или не верить в Его подставы, решать нам...
Всем привет.
Всех с прошедшими.
Развернем индекс доллара в этом году?)