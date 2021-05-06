FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 156
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Какое меню на сегодня..?
Покупатели...
Продавцы...
Как сегодня будем расходиться?
У меня вчера стоп сработал.
Сегодня утром британец смотрит на юг.
Стоп в БУ.
Ждём открытия Москвы, затем Европы.
У Евры нет причин для роста.
У Британа нет причин для роста.
Надо продавать на росте, пока не подтвердится обратное.
Тенденция скорее продлится, чем изменится.
Воспользоваться откатом внутри тенденции - разве не это мы ждём, когда хотим включиться в тренд...
У Евры нет причин для роста.
У Британа нет причин для роста.
Зрим в корень...
:-)
:-)
Все по плану старших фреймов:
И целей от палок...
Все по плану старших фреймов:
И целей от палок...
Пожалуй, для продолжения нисходящей тенденции в парах EURUSD, GBPUSD не хватало лишь появления новой месячной свечи на графике. После недавнего внушительного движения доллара на укрепление, наконец, произошла не менее внушительная коррекция. И если мы хотим войти в действующий тренд, мы ждём лучших уровней для входа. А какой уровень для входа в действующий тренд лучший...? Тот, который образовался в результате отката. И вот он, этот самый откат, произошёл, или происходит в настоящее время. И для смены тренда (тенденции) причин пока не видно.
Почему быки покупают EURUSD и GBPUSD?
Только потому, что цены находятся достаточно низко? Но тенденция скорее продлится, чем изменится (один из постулатов трейдинга на бирже). Да цены низки. Но если взглянуть на общую мировую конъюнктуру, складывается впечатление, что путь наименьшего сопротивления в главных парах — это юг (укрепление доллара).
Почему?
Вспомним конец кризиса 2008 года. В процессе долгого восстановления мировой экономики, и, в частности экономики Евросоюза, Италия находилась в самом плачевном состоянии. Однако, кризис утих, и, страна, только что находящаяся на первом месте в списке следующих банкротов, вдруг продолжила своё существование как ни в чём не бывало.
Но вот наступило время следующего масштабного кризиса, и в Европе первая страна, у которой затрещали швы — это Италия, а на очереди Испания. Перспективы вовсе не радужные для Евросоюза.
Кроме того, в момент разгара эпидемии пандемии, некогда единая Европа, вдруг дистанцировалась от своих стран-участниц. Не проявляя никакой солидарности и признаков единства, каждая страна стала заботиться только о себе, позабыв обо всех обязательствах.
Когда кризис утихнет, а страны начнут приходить в себя, наступят трудные времена для Евросоюза. Пришло время испытаний его на прочность, которая, как хорошо видно, весьма хрупкая. Сразу вспомнится отсутствие помощи друг другу, будут звучать упрёки в адрес стран участниц и Брюсселя, в частности. В пример начнут приводить опыт Великобритании, которая хоть и болезненно, но всё же покидает Евросоюз. К слову, стоит сказать, что, выйдя из Европы - Банк Англии получит в свои руки рычаги управления своей экономикой. Исчезнет зависимость Лондона от Брюсселя. Другие страны объединённой Европы могут захотеть последовать примеру Великобритании. На фоне произошедших событий такое вполне вероятно, и, наиболее реальный сценарий.
Почему медведи продают EURUSD и GBPUSD?
Во-первых, в силу описанных выше причин.
А во-вторых, почему доллар должен слабеть?
Только потому, что ФРС вливает в экономику триллионные ликвидности? Но и Евросоюз это делает, и Британия...
К тому же, кризис никто не отменял, а улучшающаяся ситуация в Китае пока не повод для рисковых настроений. Не стоит забывать, что пандемия всё ещё распространяется. Страны закрывают не только самих себя, но и города внутри стран. В городах вводятся чрезвычайные меры. Последствия для всех экономик планеты будут поразительно масштабными.
Покупать рисковые активы (а Евро и Британский фунт являются рисковыми активами по отношению к американскому доллару) в сегодняшние дни не рациональное решение.
Ну а если продавать - то продавать на росте.
И вот, этот рост (коррекция\откат) внутри нисходящей тенденции образовался.
А значит - пришло время продавать.
P.S.
Не покупайте эти две пары сейчас, т.к. вы потеряете деньги.
Дождитесь уровней южнее.
При такой волатильности стоит выставить лимитники на экстремумах, т.к. может произойти молниеносное движение и молниеносный отскок.
Там на кончике тени и сработает ваш лимитник, пока вы сладко спите.
Зрим в корень...
Будьте осторожны.
У вас сетка с крупными лотами.
Вы рискуете обнулить ваш счёт уже на этой неделе.
Единственное решение для вас на данный момент - лочиться таким же объёмом (если хватит маржи) и ждать завершения кризиса.
Если у вас свопы - они всё сожрут за это время (потому что у вас большие объёмы).
Будьте осторожны.
У вас сетка с крупными лотами.
Вы рискуете обнулить ваш счёт уже на этой неделе.
Единственное решение для вас на данный момент - лочиться (если хватит маржи) таким же объёмом и ждать завершения кризиса.
Если у вас свопы - они всё сожрут за это время.
Мне пофиг...
Я всякие новости и умазаключения для ВСЕХ - не читаю!
Мне пофиг...
Конечно, если у вас много счетов и много денег.Москва открылась.
Открылась Европа.
Может и сработают стопы. Я не удивлюсь (волатильность).
Буду тогда ждать уровней повыше.
Всё может быть.
Потому стопы в БУ. Что уже успокаивает.
В данный момент риск = 0
Я всякие новости и умазаключения для ВСЕХ - не читаю!
Вы даже не представляете себе, какого масштаба кризис мы переживаем...
Нет никаких причин для рисковых настроений.
Если вы несёте убытки, я желаю вам сделать выводы и переосмыслить ситуацию.
Начинайте мониторить текучку, иначе вы просто не в курсе, что в Мире происходит, и, что произойдёт на бирже.
Если вы служили в армии, то должны знать, что без разведки решения не принимаются.
А в вашем случае все разведчики убиты.
P.S.
Вы играете на Рынке.
Рынок не любит игроков, Это не казино, и не однорукий бандит.
Рынок - это война.
А воевать надо уметь.
Это вам не за руку бандита дёргать. И не в картишки партейка.