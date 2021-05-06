FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 207
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Удалять не чего не надо! я ведь и раньше говорил, люблю экспериментировать
У богатых свои причуды. Раз каждый эксперимент к сливу приводит.
А потом все заново.
Залил-слил
Залил-слил
.............
зато, сколько адреналина!!!
Зато, сколько отрицательных эмоций!!!
зато, сколько адреналина!!!
GBPUSD Ну думаю можно теперь вниз
По Йене уже сегодня 106.90 увидим
)))))
Даа, не плохо идем.)))