FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 207

Новый комментарий
 
Alexsandr San:

Удалять не чего не надо! я ведь и раньше говорил, люблю экспериментировать 

У богатых свои причуды. Раз каждый эксперимент к сливу приводит.

А потом все заново. 

Залил-слил

Залил-слил

.............

 
Alexsandr San:

зато, сколько адреналина!!! 

Зато, сколько отрицательных эмоций!!!

 
Alexsandr San:

зато, сколько адреналина!!! 

А лучше перевернутся и разбогатеть.
 
По йене сейчас самый разгон вниз начинается после 16 часового разворота Н1 бьет сам себя вниз и все периоды выше как домино падают за ним вниз.Сейчас в рынок заходят профессионалы
 
Да залокируй позиции и если ниже надежды пойдет закрывай ордера на покупку .Тут торчит 2200% прибыли ,они перекроют твои потери 10 раз.
 
Сам сейчас стою вниз по EURJPY и если часовая свеча коснется 116.80 значит круто вниз кроме пятницы после обеда.
 

GBPUSD Ну думаю можно теперь вниз


 
По Йене уже сегодня 106.90 увидим
 
Alexxl2008:
По Йене уже сегодня 106.90 увидим

)))))

 

Даа, не плохо идем.)))


1...200201202203204205206207208209210211212213214...656
Новый комментарий