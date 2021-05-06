FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 521

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Sergey Lazarenko:

зашибись, а мне что делать? за тобой повторять?

Во, приехали. А ты без своей ТС торгуешь что ли?)))

Я повторю. Я говорю только то как я вижу рынок.

У тебя свое видение рынка.

 
Aleksandr Yakovlev:

Во, приехали. А ты без своей ТС торгуешь что ли?)))

Я повторю. Я говорю только то как я вижу рынок.

У тебя свое видение рынка.

)))

 


Вроде норм зашёл... ./ Буду ждать тестов... ./

 

Вот и по фунтику сигнал.

На 5 минутке смотрится идеально.

Посмотрю как дальше будут развиваться события.

 
Aleksandr Yakovlev:

Вот и по фунтику сигнал.

На 5 минутке смотрится идеально.

Посмотрю как дальше будут развиваться события.

Да всё ок. Цели тока выше. Посты той недели там тест.

На бай - там селов нет, если тока пипы и то слабо.

 
Aleksandr Yakovlev:

Во, приехали. А ты без своей ТС торгуешь что ли?)))

Я повторю. Я говорю только то как я вижу рынок.

У тебя свое видение рынка.

думаю что все зависит от того, какую точность ты ищешь, если не критична точность, то можно и зоны делать, а можно точно значение, для этого придется с помощью индюков повышать точность

 

Не ожидал от золота такой прыти.


 
Aleksandr Yakovlev:

Не ожидал от золота такой прыти.


зашибись, молодец, удержал, я не выдержал этого стояния, закрыл все чуть раньше, так что без масла

 

Счас 14:00 в Европе, так что запал еще есть, торговать есть кому, Ауди, сопротивление 0,73092, отбой от уровня на Двойной дивергенции


 

Смех да и только.... оборот большой а прибыль нет)


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