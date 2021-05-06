FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 521
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зашибись, а мне что делать? за тобой повторять?
Во, приехали. А ты без своей ТС торгуешь что ли?)))
Я повторю. Я говорю только то как я вижу рынок.
У тебя свое видение рынка.
Во, приехали. А ты без своей ТС торгуешь что ли?)))
Я повторю. Я говорю только то как я вижу рынок.
У тебя свое видение рынка.
)))
Вроде норм зашёл... ./ Буду ждать тестов... ./
Вот и по фунтику сигнал.
На 5 минутке смотрится идеально.
Посмотрю как дальше будут развиваться события.
Вот и по фунтику сигнал.
На 5 минутке смотрится идеально.
Посмотрю как дальше будут развиваться события.
Да всё ок. Цели тока выше. Посты той недели там тест.
На бай - там селов нет, если тока пипы и то слабо.
Во, приехали. А ты без своей ТС торгуешь что ли?)))
Я повторю. Я говорю только то как я вижу рынок.
У тебя свое видение рынка.
думаю что все зависит от того, какую точность ты ищешь, если не критична точность, то можно и зоны делать, а можно точно значение, для этого придется с помощью индюков повышать точность
Не ожидал от золота такой прыти.
Не ожидал от золота такой прыти.
зашибись, молодец, удержал, я не выдержал этого стояния, закрыл все чуть раньше, так что без масла
Счас 14:00 в Европе, так что запал еще есть, торговать есть кому, Ауди, сопротивление 0,73092, отбой от уровня на Двойной дивергенции
Смех да и только.... оборот большой а прибыль нет)