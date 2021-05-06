FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 114

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Кто что думает, продавит ли евро наконец 1050 на след неделе?
 
Alexey Nikiforov:
Кто что думает, продавит ли евро наконец 1050 на след неделе?
Пандемия не утихла. 
Доллар ещё окрепнет.
Рост пары следует продавать. 
 
Maksim Dlugoborskiy:
Пандемия не утихла. 
Доллар ещё окрепнет.
Рост пары следует продавать. 

По поводу доллара вопрос довольно скользкий. В штатах так-же внушительный спад. Так что вполне возможно и тормоза сработают, а то и откат пройдет.

 
Konstantin Nikitin:

По поводу доллара вопрос довольно скользкий. В штатах так-же внушительный спад. Так что вполне возможно и тормоза сработают, а то и откат пройдет.

Как  скажете. 
 
Aleksandr Yakovlev:

Еньку тоже прикрыл. Правда, не выкладывал здесь прогноз, но все равно. 155 п в кармане.

Надеюсь откатит еще к 105,00--105,25. Там поищу еще точку входа. Потенциал на север еще большой.


Пунктов еще 260...


 

По ходу, дела не очень... они ж опускали вот совсем недавно...

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-15/fed-cuts-main-rate-to-near-zero-to-boost-assets-by-700-billion

Fed Cuts Main Interest Rate to Near Zero, Vows Massive Bond-Buying Program
Fed Cuts Main Interest Rate to Near Zero, Vows Massive Bond-Buying Program
  • 2020.03.15
  • Craig Torres
  • www.bloomberg.com
The Federal Reserve swept into action on Sunday in a fresh bid to save the U.S. economy from the fallout of the coronavirus, cutting its benchmark interest rate by a full percentage point to near zero and promising to boost its bond holdings by at least $700 billion.
 

Безумие)))

В золоте серебре и платине
 
Vasiliy Vilkov:

Безумие)))

В золоте серебре и платине

В кризисных ситуациях, вложения в металлы всегда были выгодны.

 
Vasiliy Vilkov:

Безумие)))

В золоте серебре и платине

А что с ними? Нет доступа. Сколько пролетели пунктов? (и в какую сторону)

 
Ivan Butko:

А что с ними? Нет доступа. Сколько пролетели пунктов? (и в какую сторону)

Золото рухнуло

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