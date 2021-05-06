FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 114
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Кто что думает, продавит ли евро наконец 1050 на след неделе?
Пандемия не утихла.
По поводу доллара вопрос довольно скользкий. В штатах так-же внушительный спад. Так что вполне возможно и тормоза сработают, а то и откат пройдет.
По поводу доллара вопрос довольно скользкий. В штатах так-же внушительный спад. Так что вполне возможно и тормоза сработают, а то и откат пройдет.
Еньку тоже прикрыл. Правда, не выкладывал здесь прогноз, но все равно. 155 п в кармане.
Надеюсь откатит еще к 105,00--105,25. Там поищу еще точку входа. Потенциал на север еще большой.
Пунктов еще 260...
По ходу, дела не очень... они ж опускали вот совсем недавно...
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-15/fed-cuts-main-rate-to-near-zero-to-boost-assets-by-700-billion
Безумие)))В золоте серебре и платине
Безумие)))В золоте серебре и платине
В кризисных ситуациях, вложения в металлы всегда были выгодны.
Безумие)))В золоте серебре и платине
А что с ними? Нет доступа. Сколько пролетели пунктов? (и в какую сторону)
А что с ними? Нет доступа. Сколько пролетели пунктов? (и в какую сторону)
Золото рухнуло