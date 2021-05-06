FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 455

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SanAlex:

тут - так и произошло.

СЕребро и Золото в одну сторону


 
ALEKSANDR GADZERA:

СЕребро и Золото в одну сторону


С чего такой ход мысли... или если все кричат Бай - значит нужно идти в другую сторону...

 
ALEKSANDR GADZERA:

СЕребро и Золото в одну сторону


Как обычно с выходом из треугольника почти угадал))) вобщем ловите) хотя может и ложный выход посмотрим

 
Сергей Криушин:

С чего такой ход мысли... или если все кричат Бай - значит нужно идти в другую сторону...

какая разница что кричат остальные?) Если есть Сигнал на продажу, без разницы что и кто кричит.

 
ALEKSANDR GADZERA:

какая разница что кричат остальные?) Если есть Сигнал на продажу, без разницы что и кто кричит.

да спасибо... похоже и по индюкам вниз...

вниз

 

GBPUSD  Ну все, вроде разобрались немного тут вниз


 

Золото и Серебро без изменений...


 

GBPJPY  аналогично GBPUSD


 
ALEKSANDR GADZERA:

Золото и Серебро без изменений...


да догрузил котлету...посмотрим на эту ставку в казино...а то потери были больше 2К...)))

догрузил котлету

 
Сергей Криушин:

да догрузил котлету...посмотрим на эту ставку в казино...а то потери были больше 2К...)))


Сергей это не тот инструмент на котором нужно зарабатывать, терять по 2000usd  нем это не правильно. Хотя сейчас продать можно, лося в ХАй ставьте чуть повыше и спите спокойно.

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