FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 455
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тут - так и произошло.
СЕребро и Золото в одну сторону
СЕребро и Золото в одну сторону
С чего такой ход мысли... или если все кричат Бай - значит нужно идти в другую сторону...
СЕребро и Золото в одну сторону
Как обычно с выходом из треугольника почти угадал))) вобщем ловите) хотя может и ложный выход посмотрим
С чего такой ход мысли... или если все кричат Бай - значит нужно идти в другую сторону...
какая разница что кричат остальные?) Если есть Сигнал на продажу, без разницы что и кто кричит.
какая разница что кричат остальные?) Если есть Сигнал на продажу, без разницы что и кто кричит.
да спасибо... похоже и по индюкам вниз...
GBPUSD Ну все, вроде разобрались немного тут вниз
Золото и Серебро без изменений...
GBPJPY аналогично GBPUSD
Золото и Серебро без изменений...
да догрузил котлету...посмотрим на эту ставку в казино...а то потери были больше 2К...)))
да догрузил котлету...посмотрим на эту ставку в казино...а то потери были больше 2К...)))
Сергей это не тот инструмент на котором нужно зарабатывать, терять по 2000usd нем это не правильно. Хотя сейчас продать можно, лося в ХАй ставьте чуть повыше и спите спокойно.