FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 43

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Grigori.S.B:
Зашел, смотрю у всех куча прибыли. Куда вы ее деваете?
обратно сливаем ;)
 
Renat Akhtyamov:

и там и там советник

я не торгую руками

На Моник можно взглянуть, если не тот что в профиле.

Если здесь не хочется выкладывать, то кинь в личку :)

 
Renat Akhtyamov:

и так


Нормально!

А я по своему плану работаю:

Вот еще 40 п. прилетело ...

 
Австралиец вниз сходит шпилькой на 0.6670 и затем вверх на 0.7030
 
Nikolai Semko:

Пружина сжата и должна выстрелить против канадца.

Уже третий день флетит. Видимо ждёт завтра нон-фарма и деловой активности Канады, тогда и выстрелит

 
Ivan Butko:

Уже третий день флетит. Видимо ждёт завтра нон-фарма и деловой активности Канады, тогда и выстрелит

Она выстрелит, когда никто не ожидает.
[Удален]  
EurCad 
Sell 1.4615
TP 1.442
 
Евра куда-то понеслась
 
Ivan Butko:
Евра куда-то понеслась

Доллар на каких-то ...ях укрепляется, к чему-бы это?

 

КУКЛ,  ну просто Ангела!

Как скажешь, так и работает...


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