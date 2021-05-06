FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 43
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Зашел, смотрю у всех куча прибыли. Куда вы ее деваете?
и там и там советник
я не торгую руками
На Моник можно взглянуть, если не тот что в профиле.
Если здесь не хочется выкладывать, то кинь в личку :)
и так
Нормально!
А я по своему плану работаю:
Вот еще 40 п. прилетело ...
Пружина сжата и должна выстрелить против канадца.
Уже третий день флетит. Видимо ждёт завтра нон-фарма и деловой активности Канады, тогда и выстрелит
Уже третий день флетит. Видимо ждёт завтра нон-фарма и деловой активности Канады, тогда и выстрелит
Евра куда-то понеслась
Доллар на каких-то ...ях укрепляется, к чему-бы это?
КУКЛ, ну просто Ангела!
Как скажешь, так и работает...