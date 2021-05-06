FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 100
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а за ней нефтяные CAD, AUD и NZD полетели
AUD и NZD восстановятся, а вот канадец в печали.
Ну ты чудак )) У тебя там SELL висят))
Через лет эдак 5 может и закроешь ))
А говоришь, похоронил...
Так кто "чудак" ???
Цена нефти 10 баксов, а в будущем вообще Нефть=Вода.
Обожаю паникеров, самый верный индикатор. Пойду добавлю к покупке( утром уже купил по 33)
Упд
Нефть уже = стоимости воды в супермаркете.
Обожаю паникеров, самый верный индикатор. Пойду добавлю к покупке( утром уже купил по 33)
Упд
Нефть уже = стоимости воды в супермаркете.
Если не будет нового соглашения у этих опеков, то все сырьевые страны так и продолжат качать нефть без ограничений, а это избыток предложения. Разве нет? Смысл цене на нефть расти, если нефти теперь будет много?
Если не будет нового соглашения у этих опеков, то все сырьевые страны так и продолжат качать нефть без ограничений, а это избыток предложения. Разве нет? Смысл цене на нефть расти, если нефти теперь будет много?
во во. Там и без опека веселились)) Но гэп огромный... не любит рынок дыры такие....
во во. Там и без опека веселились)) Но гэп огромный... не любит рынок дыры такие....
Рынок не любит скучную и мало волатильную торговлю а такое любит)))
Красава!!!
Цена нефти 10 баксов, а в будущем вообще Нефть=Вода.
Мда, хУорошо сказано.
Но скорее всего скоро нефть будет бесплатной.
Предпосылок хоть отбавляй...)
AUD и NZD восстановятся, а вот канадец в печали.
Сыграю пожалуй туда же еще разок. Уже "восстановились")))