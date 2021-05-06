FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 100

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Ivan Butko:

а за ней нефтяные CAD, AUD и NZD полетели

AUD и NZD восстановятся, а вот канадец в печали. 

 
Desaps:

Ну ты чудак )) У тебя там SELL висят))

Через лет эдак 5 может и закроешь ))

А говоришь, похоронил...

Так кто "чудак" ???

 
Vitaly Muzichenko:

Цена нефти 10 баксов, а в будущем вообще Нефть=Вода.

Обожаю паникеров, самый верный индикатор. Пойду добавлю к покупке( утром уже купил по 33)

Упд

Нефть уже = стоимости воды в супермаркете.

 
Nikolai Krylov:

Обожаю паникеров, самый верный индикатор. Пойду добавлю к покупке( утром уже купил по 33)

Упд

Нефть уже = стоимости воды в супермаркете.

Если не будет нового соглашения у этих опеков, то все сырьевые страны так и продолжат качать нефть без ограничений, а это избыток предложения. Разве нет? Смысл цене на нефть расти, если нефти теперь будет много?

 
Всем привет, что то потрясло немного рынок сегодня хорошо что я спал  и никуда не лез)))
 
Ivan Butko:

Если не будет нового соглашения у этих опеков, то все сырьевые страны так и продолжат качать нефть без ограничений, а это избыток предложения. Разве нет? Смысл цене на нефть расти, если нефти теперь будет много?

во во. Там и без опека веселились)) Но гэп огромный... не любит рынок дыры такие....

 
Evgeniy Kvasov:

во во. Там и без опека веселились)) Но гэп огромный... не любит рынок дыры такие....

Рынок не любит скучную и мало волатильную торговлю а такое любит)))

 

Красава!!!



 
Vitaly Muzichenko:

Цена нефти 10 баксов, а в будущем вообще Нефть=Вода.

Мда, хУорошо  сказано. 

Но скорее всего скоро нефть будет бесплатной.

Предпосылок хоть отбавляй...)

 
Vitaly Muzichenko:

AUD и NZD восстановятся, а вот канадец в печали. 

Сыграю пожалуй туда же еще разок. Уже "восстановились")))

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