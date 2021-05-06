FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 437

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GBPUSD  по идее  не должный уйти выше свечи в 8:45. но какая чушь на рынке все в разные стороны показывает. посмотрим кароч что будет.


 

Всем привет. Решил в БУ поставить.

Это единственная сделка по счету.

Если выбьет то перезаходить не буду.

Следующая точка по входу на скрине.

Но если такой сценарий будет сегодня, 

я 100 раз подумаю прежде чем входить.

Завтра выборы, колбасить рынок будет.


 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Решил в БУ поставить.

Это единственная сделка по счету.

Если выбьет то перезаходить не буду.

Следующая точка по входу на скрине.

Но если такой сценарий будет сегодня, 

я 100 раз подумаю прежде чем входить.

Завтра выборы, колбасить рынок будет.



Да не, падать должны по всем моим конспектам. 1000-2500 пунктов.

Вот же смотрите пробой уже был вниз


 
ALEKSANDR GADZERA:

NZDUSD  сформировался хороший сигнал для открытия ордера, в какую сторону определяем по пробитию треугольника! По моему мнению на покупку... 


Все, что будет вверх, то продажи:


 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD  по идее  не должный уйти выше свечи в 8:45. но какая чушь на рынке все в разные стороны показывает. посмотрим кароч что будет.


Готов к движению фунта до 1,29650 ?

 
Aleksandr Yakovlev:

Готов к движению фунта до 1,29650 ?

Если честно то пока не пойму, у меня два сигнала в одном месте и на покупку и на продажу, щас занимаюсь этим вопросом, 5-10 мин дайте... на Самый главный конечно дневной....

 
Aleksandr Yakovlev:

Готов к движению фунта до 1,29650 ?

Думаю больше нет. думаю щас рухнем сильно, пунктов на 200

 
ALEKSANDR GADZERA:

Думаю больше нет. думаю щас рухнем сильно

Может быть)

 

GBPUSD EURUSD:  Началось Веселье


 
Aleksandr Yakovlev:

Может быть)

Есть точка, от нее никуда не деться, вопрос только в том, какая следующая волна будет. либо треугольник либо моно-волна. щас все увидим.

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