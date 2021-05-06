FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 437
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GBPUSD по идее не должный уйти выше свечи в 8:45. но какая чушь на рынке все в разные стороны показывает. посмотрим кароч что будет.
Всем привет. Решил в БУ поставить.
Это единственная сделка по счету.
Если выбьет то перезаходить не буду.
Следующая точка по входу на скрине.
Но если такой сценарий будет сегодня,
я 100 раз подумаю прежде чем входить.
Завтра выборы, колбасить рынок будет.
Всем привет. Решил в БУ поставить.
Это единственная сделка по счету.
Если выбьет то перезаходить не буду.
Следующая точка по входу на скрине.
Но если такой сценарий будет сегодня,
я 100 раз подумаю прежде чем входить.
Завтра выборы, колбасить рынок будет.
Да не, падать должны по всем моим конспектам. 1000-2500 пунктов.
Вот же смотрите пробой уже был вниз
NZDUSD сформировался хороший сигнал для открытия ордера, в какую сторону определяем по пробитию треугольника! По моему мнению на покупку...
Все, что будет вверх, то продажи:
GBPUSD по идее не должный уйти выше свечи в 8:45. но какая чушь на рынке все в разные стороны показывает. посмотрим кароч что будет.
Готов к движению фунта до 1,29650 ?
Готов к движению фунта до 1,29650 ?
Если честно то пока не пойму, у меня два сигнала в одном месте и на покупку и на продажу, щас занимаюсь этим вопросом, 5-10 мин дайте... на Самый главный конечно дневной....
Готов к движению фунта до 1,29650 ?
Думаю больше нет. думаю щас рухнем сильно, пунктов на 200
Думаю больше нет. думаю щас рухнем сильно
Может быть)
GBPUSD EURUSD: Началось Веселье
Может быть)
Есть точка, от нее никуда не деться, вопрос только в том, какая следующая волна будет. либо треугольник либо моно-волна. щас все увидим.