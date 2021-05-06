FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 495
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Ну вроде индекс вниз пошел.)))
А говорил же, не спеши продавать отскочит) я пока пятисотку вверх дорабатываю
EURUSD уже несколько дней стою. как думаешь, пойдёт ли ниже 1,167?
А говорил же, не спеши продавать отскочит) я пока пятисотку вверх дорабатываю
Да дело не в том, что говорил или не говорил. Просто у меня есть сигнал.
Просто отрабатываю его и все. ТС рабочая и не доверять ей я не имею права.
А должен следовать неукоснительно.
Да дело не в том, что говорил или не говорил. Просто у меня есть сигнал.
Просто отрабатываю его и все. ТС рабочая и не доверять ей я не имею права.
А должен следовать неукоснительно.
... ну и я не с болды сказал, ведь отскочило же)
GBPUSD возможно здесь будет ближайший checkpoint
EURUSD уже несколько дней стою. как думаешь, пойдёт ли ниже 1,167?
Я так же стою уже пару дней.
А цели по этой паре ОЙ как далеко.
По фунту есть ближняя не отработанная цель.
Должна быть взята.
Я так же стою уже пару дней.
А цели по этой паре ОЙ как далеко.
EURUSD должно рухнуть сейчас снова...
куда - верх или вниз ?
- скорее всего, если цена закрепится ниже 1.17176 пойдёт вниз.
- думаю в этой точки на которой сейчас находится, определится верх пойдёт или вниз
Я так же стою уже пару дней.
А цели по этой паре ОЙ как далеко.
Эта черепаха пока до целей доберётся...) деньги просто зависают. Кстати, 500 тоже развернулся, не забывай сегодня тройной своп