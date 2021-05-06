FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 495

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Aleksandr Yakovlev:

Ну вроде индекс вниз пошел.)))

А говорил же, не спеши продавать отскочит) я пока пятисотку вверх дорабатываю

 
Aleksandr Yakovlev:

EURUSD уже несколько дней стою. как думаешь, пойдёт ли ниже 1,167?

 
VVT:

А говорил же, не спеши продавать отскочит) я пока пятисотку вверх дорабатываю

Да дело не в том, что говорил или не говорил. Просто у меня есть сигнал. 

Просто отрабатываю его и все. ТС рабочая и не доверять ей я не имею права.

А должен следовать неукоснительно.

 
Aleksandr Yakovlev:

Да дело не в том, что говорил или не говорил. Просто у меня есть сигнал. 

Просто отрабатываю его и все. ТС рабочая и не доверять ей я не имею права.

А должен следовать неукоснительно.

... ну и я не с болды сказал, ведь отскочило же)

 

GBPUSD  возможно здесь будет ближайший checkpoint


 
VVT:

EURUSD уже несколько дней стою. как думаешь, пойдёт ли ниже 1,167?

Я так же стою уже пару дней.

А цели по этой паре ОЙ как далеко.


 

По фунту есть ближняя не отработанная цель. 

Должна быть взята.


 
Aleksandr Yakovlev:

Я так же стою уже пару дней.

А цели по этой паре ОЙ как далеко.


 EURUSD должно рухнуть сейчас снова...


[Удален]  

куда - верх или вниз ? 

- скорее всего, если цена закрепится ниже  1.17176 пойдёт вниз.

- думаю в этой точки на которой сейчас находится, определится верх пойдёт или вниз 

Файлы:
EURUSDH8.png  64 kb
 
Aleksandr Yakovlev:

Я так же стою уже пару дней.

А цели по этой паре ОЙ как далеко.

Эта черепаха пока до целей доберётся...) деньги просто зависают. Кстати, 500 тоже развернулся, не забывай сегодня тройной своп

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