FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 160
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Индекс Бакса постоянно подтверждает свою погибель:
Лететь ему к водолазам...
Боссы продали зеленую бумагу задорого.
А иначе, зачем было запускать вирусню в массы???
Сегодняшний ночной прогноз оправдывается. Часть закрыл уже.
Градус 40, линия тогда, когда появился градус...
)))) градус рисую просто показывая направление)
)))) градус рисую просто показывая направление)
Мне не нужно объяснять...
))))))
GBPUSD я думаю что после закрытия этого бара цена вниз полетит
По Фунту бай, без вариантов! Все остальное развод толпы на бабки. Хотите потерять, продавайте... Иначе, только покупки, исходя из свободных средств. (картинка выше) Когда все свершится, не забываем сказать пасибки...
Хорошо как скажете)))
Хорошо как скажете)))
Запятую забыли поставить!
По Фунту бай, без вариантов! Все остальное развод толпы на бабки. Хотите потерять, продавайте... Иначе, только покупки, исходя из свободных средств. (картинка выше) Когда все свершится, не забываем сказать пасибки...
Привет. У меня нет стратегии идти в разрез твоему видению. Но как мне видиться сейчас слишком много висит
покупателей на этой паре.нельзя исключать вариант с вытряхиванием. С импульсом вверх и большим импульсом вниз и от туда на север.