FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 217

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GBPUSD возможно так:



[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

GBPJPY возможно так:


Рискованно так - скорее всего, ещё вниз пойдёт

если цена, перейдёт выше Pivot, тогда может и верх

GBPJPYDaily

 

USDJPY предположим что будет вот так. сегодня падаем быстро и сильно до 16:00 - 19:00 а там по завершение дня пойдем высоко.


 
Alexsandr San:

Рискованно так - скорее всего, ещё вниз пойдёт


Извиняюсь, не GBPJPY а GBPUSD. по GBPJPY возможно еще через несколько часов будет минимум один. приблизительно вот так.


 

GBPUSD возможно конечно еще вот так, минимум сформируется немного позже, в любом случае ждем разворот тренда.


 
ALEKSANDR GADZERA:

USDJPY предположим что будет вот так. сегодня падаем быстро и сильно до 16:00 - 19:00 а там по завершение дня пойдем высоко.


Еще поможет быть вот так, что скорее всего, так как GBPJPY GBPUSD и USDJPY в основном ходят в противоположенных направлениях. И соответственно USDJPY пойдет очень долеко вниз


 
Evgeniy Kvasov:
А че нефть никто не прогнозит уже)) тьфу на нее)))

Ситуация действительно интересная. По 18 стоит брать. Если не (WTI) имеете ввиду. 

Вообще странная немного ситуация с золотом. Мне кажется цены на него в настоящих условиях сильно завышены.

 
Alexsandr San:

Этот прогноз, жду не дождусь. Ведь можно круто, разбогатеть   Alexxl2008 2020.04.16 10:34   RU

Самый кайф наступит при обратном движении EURJPY  вверх ракетой на 170.00 с легкой остановкой на 138.00 это точно твое движение.

 
Alexsandr San:

Привет! Aleksandr Yakovlev 2020.04.21 21:47   RU

а цели на этой неделе - сработают ?  по USD/CAD, EUR/GBP


Привет, по этим парам сигналы слабые. При 1 возможности

часть закрывай и переводи в БУ.

[Удален]  
Alexxl2008:

Самый кайф наступит при обратном движении EURJPY  вверх ракетой на 170.00 с легкой остановкой на 138.00 это точно твое движение.

А где, мне лучше входить?

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