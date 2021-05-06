FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 217
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GBPUSD возможно так:
GBPJPY возможно так:
Рискованно так - скорее всего, ещё вниз пойдёт
если цена, перейдёт выше Pivot, тогда может и верх
USDJPY предположим что будет вот так. сегодня падаем быстро и сильно до 16:00 - 19:00 а там по завершение дня пойдем высоко.
Рискованно так - скорее всего, ещё вниз пойдёт
Извиняюсь, не GBPJPY а GBPUSD. по GBPJPY возможно еще через несколько часов будет минимум один. приблизительно вот так.
GBPUSD возможно конечно еще вот так, минимум сформируется немного позже, в любом случае ждем разворот тренда.
USDJPY предположим что будет вот так. сегодня падаем быстро и сильно до 16:00 - 19:00 а там по завершение дня пойдем высоко.
Еще поможет быть вот так, что скорее всего, так как GBPJPY GBPUSD и USDJPY в основном ходят в противоположенных направлениях. И соответственно USDJPY пойдет очень долеко вниз
А че нефть никто не прогнозит уже)) тьфу на нее)))
Ситуация действительно интересная. По 18 стоит брать. Если не (WTI) имеете ввиду.
Вообще странная немного ситуация с золотом. Мне кажется цены на него в настоящих условиях сильно завышены.
Этот прогноз, жду не дождусь. Ведь можно круто, разбогатеть Alexxl2008 2020.04.16 10:34 #2030 RU
Самый кайф наступит при обратном движении EURJPY вверх ракетой на 170.00 с легкой остановкой на 138.00 это точно твое движение.
Привет! Aleksandr Yakovlev 2020.04.21 21:47 #2157 RU
а цели на этой неделе - сработают ? по USD/CAD, EUR/GBP
Привет, по этим парам сигналы слабые. При 1 возможности
часть закрывай и переводи в БУ.
Самый кайф наступит при обратном движении EURJPY вверх ракетой на 170.00 с легкой остановкой на 138.00 это точно твое движение.
А где, мне лучше входить?