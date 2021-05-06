FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 254
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Всех с 1 мая.
Европа закрыта.
Скучная будет биржа.
Не буду убивать время.
аще скукота :D
Предполагаю 1.1015 через неделю h4...
говорил, что может коснутся - правда до "R2" не дошла, но вашей цены ,коснулась.
EURUSDH2
Всем привет. Что то мне подсказывает, что по еве будет гэп вниз примерно пунктов на 90.
Всем привет. Что то мне подсказывает, что по еве будет гэп вниз примерно пунктов на 90.
По eur/aud идем по прежнему на север до 1.8
Вряд ли евробакс просядет скорее тоже на север
По eur/aud идем по прежнему на север до 1.8
Вряд ли евробакс просядет скорее тоже на север
Привет, по еве гэпа не получилось. Но в любом случае тест
1,0890 должен быть. От туда и куплю. Ну или рядом с этой ценой.
Привет, по еве гэпа не получилось. Но в любом случае тест
1,0890 должен быть. От туда и куплю. Ну или рядом с этой ценой.
На каком индикаторе прогнозы строите?
Ни на каком. Многолетнее наблюдение за движением цены.
Есть свои закономерности.
Привет, по еве гэпа не получилось. Но в любом случае тест
1,0890 должен быть. От туда и куплю. Ну или рядом с этой ценой.
Привет! почему не получилось? аж 145 Points и растянутом спредом в 145
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приблизительно думаю дойдёт
Привет! почему не получилось? аж 145 Points и растянутом спредом в 145
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приблизительно думаю дойдёт
Да, у меня примерно так выглядит.)