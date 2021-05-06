FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 254

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sterva:

Всех с 1 мая.

Европа закрыта.

Скучная будет биржа.

Не буду убивать время.


аще скукота :D

[Удален]  
Speculator:

Предполагаю 1.1015 через неделю h4...

говорил, что может коснутся - правда до "R2" не дошла, но вашей цены ,коснулась.

EURUSDH2    EURUSDH2

 
Всем привет. Что то мне подсказывает, что по еве будет гэп вниз примерно пунктов на 90.
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:
Всем привет. Что то мне подсказывает, что по еве будет гэп вниз примерно пунктов на 90.
Может алкоголь?
 
Aleksandr Yakovlev:
Всем привет. Что то мне подсказывает, что по еве будет гэп вниз примерно пунктов на 90.

По eur/aud идем по прежнему на север до 1.8   

Вряд ли евробакс просядет скорее тоже на север

 
Vasiliy Vilkov:

По eur/aud идем по прежнему на север до 1.8   

Вряд ли евробакс просядет скорее тоже на север

Привет, по еве гэпа не получилось. Но в любом случае тест 

1,0890 должен быть. От туда и куплю. Ну или рядом с этой ценой.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Привет, по еве гэпа не получилось. Но в любом случае тест 

1,0890 должен быть. От туда и куплю. Ну или рядом с этой ценой.

На каком индикаторе прогнозы строите?
 
Vladimir Baskakov:
На каком индикаторе прогнозы строите?

Ни на каком. Многолетнее наблюдение за движением цены.

Есть свои закономерности.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Привет, по еве гэпа не получилось. Но в любом случае тест 

1,0890 должен быть. От туда и куплю. Ну или рядом с этой ценой.

Привет! почему не получилось? аж 145 Points  и растянутом спредом в 145

EURUSDM1

----------------------

приблизительно думаю дойдёт 

EURUSDH2л

 
Alexsandr San:

Привет! почему не получилось? аж 145 Points  и растянутом спредом в 145

----------------------

приблизительно думаю дойдёт 


Да, у меня примерно так выглядит.)


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