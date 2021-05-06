FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 355

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В продаже есть свежая партия козырного бамбука.

Подогнать?

 

Да........

 
vaz:

Да........

Точно!

Я набрал свою позу по Чифу уже давно, лот с хвостиком.

Ход ожидаю 1052 п. по 4х знаку, своп положительный. Цель известна заранее.

Потому не тужу... Тупо жду профит!

Чего и всем желаю...

 
Lesorub:

Точно!

Я набрал свою позу по Чифу уже давно, лот с хвостиком.

Ход ожидаю 1052 п. по 4х знаку, своп положительный. Цель известна заранее.

Потому не тужу... Тупо жду профит!

Чего и всем желаю...

 

Просадка уже 1.5 баксов, а если еще вниз ?

Там сопля аж до 0.666. жуть просто 15 год.

Франк вроде как устойчивее евры.

[Удален]  
Lesorub:

Точно!

Потому не тужу... Тупо жду профит!

Чего и всем желаю...

Тут один ждал недавно, пропал, не дождался 
 
vaz:

 


Все, что мы видим сейчас на Евре, Чифе, Фунте и т.д., было нарисовано еще в марте месяце.

Причем, нарисовано как для баев, так и для селл. Цель по Евре на бай забрали, теперь заберут для селл.

Многие удивятся, но цена придет к 1.04377.  Основание - свечи на неделях от 22, 29 марта.

[Удален]  

SanAlex:

EUR/USD готовится вниз

сигнал не обманул - он редко обманывает, но бывает и обманывает.

Файлы:
EURUSDH21.png  57 kb
 
Lesorub:

Все, что мы видим сейчас на Евре, Чифе, Фунте и т.д., было нарисовано еще в марте месяце.

Причем, нарисовано как для баев, так и для селл. Цель по Евре на бай забрали, теперь заберут для селл.

Многие удивятся, но цена придет к 1.04377.  Основание - свечи на неделях от 22, 29 марта.

Добрый день!

По золоту цель от рельсы 11 года пока работает. Правильно?

Возможно и не загон это вовсе.

 
sterva:

Добрый день!

По золоту цель от рельсы 11 года пока работает. Правильно?

Возможно и не загон это вовсе.

Покажите, что имеете в виду. На месяцах все бай цели забрали... 
 
Lesorub:
Покажите, что имеете в виду. На месяцах все бай цели забрали... 
упс


Как-то так. Двойным аукционом прозвали.

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