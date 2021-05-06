FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 355
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В продаже есть свежая партия козырного бамбука.
Подогнать?
Да........
Да........
Точно!
Я набрал свою позу по Чифу уже давно, лот с хвостиком.
Ход ожидаю 1052 п. по 4х знаку, своп положительный. Цель известна заранее.
Потому не тужу... Тупо жду профит!
Чего и всем желаю...
Точно!
Я набрал свою позу по Чифу уже давно, лот с хвостиком.
Ход ожидаю 1052 п. по 4х знаку, своп положительный. Цель известна заранее.
Потому не тужу... Тупо жду профит!
Чего и всем желаю...
Просадка уже 1.5 баксов, а если еще вниз ?
Там сопля аж до 0.666. жуть просто 15 год.
Франк вроде как устойчивее евры.
Точно!
Потому не тужу... Тупо жду профит!
Чего и всем желаю...
Все, что мы видим сейчас на Евре, Чифе, Фунте и т.д., было нарисовано еще в марте месяце.
Причем, нарисовано как для баев, так и для селл. Цель по Евре на бай забрали, теперь заберут для селл.
Многие удивятся, но цена придет к 1.04377. Основание - свечи на неделях от 22, 29 марта.
EUR/USD готовится вниз
сигнал не обманул - он редко обманывает, но бывает и обманывает.
Все, что мы видим сейчас на Евре, Чифе, Фунте и т.д., было нарисовано еще в марте месяце.
Причем, нарисовано как для баев, так и для селл. Цель по Евре на бай забрали, теперь заберут для селл.
Многие удивятся, но цена придет к 1.04377. Основание - свечи на неделях от 22, 29 марта.
Добрый день!
По золоту цель от рельсы 11 года пока работает. Правильно?
Возможно и не загон это вовсе.
Добрый день!
По золоту цель от рельсы 11 года пока работает. Правильно?
Возможно и не загон это вовсе.
Покажите, что имеете в виду. На месяцах все бай цели забрали...
Как-то так. Двойным аукционом прозвали.