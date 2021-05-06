FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 558
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Зашёл на селл... ./
обычно от R2 возвращается к P
Всем привет. А я золотом балуюсь. Жду на верх.
Фиксанул...
Фиксанул...
Интересно по фунту. Может реализоваться.
Интересно по фунту. Может реализоваться.
тут помусолит пол дня - потом рванёт в какую-то сторону.
Интересно по фунту. Может реализоваться.
Ставлю 100 демо-долларов на такой сценарий
Вышел из евродоллара с убытком 20п. Переложился в франкйену
Вышел из франкйены с убытком -10п. Чувствуется и видится, что евройена более склонна к росту,чем франкйена. Переложился в евройену, также в покупку.
Ставлю 100 демо-долларов на такой сценарий
В принципе результат 1 и тот же.
Но, фунт думает по своему)))
Сценарий пока остается рабочим.
Но, фунт думает по своему)))
он "хочет крови"
;)