FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 558

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Rustam Galkeev:
Зашёл на селл... ./

обычно от R2 возвращается к P

Файлы:
GBPUSDM1.png  22 kb
GBPUSDM1_xxx.png  46 kb
 

Всем привет. А я золотом балуюсь. Жду на верх.


 

Фиксанул...


 
Lesorub:

Фиксанул...


Интересно по фунту. Может реализоваться.


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Aleksandr Yakovlev:

Интересно по фунту. Может реализоваться.


тут помусолит пол дня - потом рванёт в какую-то сторону. 

Файлы:
GBPUSDM5.png  38 kb
 
Aleksandr Yakovlev:

Интересно по фунту. Может реализоваться.


Ставлю 100 демо-долларов на такой сценарий


 
Egor Manakhov:

Вышел из евродоллара с убытком 20п. Переложился в франкйену


Вышел из франкйены с убытком -10п. Чувствуется и видится, что евройена более склонна к росту,чем франкйена. Переложился в евройену, также в покупку.


 
Ivan Butko:

Ставлю 100 демо-долларов на такой сценарий


В принципе результат 1 и тот же.

 

Но, фунт думает по своему)))

Сценарий пока остается рабочим.

 
Aleksandr Yakovlev:
Но, фунт думает по своему)))

он "хочет крови"

;)

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