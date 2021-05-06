FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 300
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Я всегда рассматриваю всегда более верное направление движения.
Посмотри где находится цена. Как долго она шла на верх.
Перебиты ли максимумы. Есть ли паттерн для входа и так далее.
Когда ты ответишь себе на эти вопросы, тогда ты сам ответишь себе.
Куда более вероятно цена пойдет.
Я не исключаю вынос стопа. Это рынок.
Но в основном рассматриваю поход вниз.Предположение, что я рассматриваю только 1 движение неверно.
Хорошо. Рассматриваешь не одно направление, а показываешь одно ))
Я давно себе уже ответил, мне всё равно куда пойдёт цена ))
Куда уходит капитал?
Все падает.(
Не дрейфить, финал рядом!
И феерическое кидалово всех, кто не любит БАКС!!!
Готовимся к старту:
А у Ены цель в 101 фиге, без изменений:
Лесорубу и всем привет.Твое мнение по EURCHF, жду вверх большого движения аж на 1.1700
Здесь движущая свеча от января 15 года:
А так да, в 1.6497 есть цель. Только, к старости глубокой, наверное...
Спасибо большое,по фибо на картинке и до 1,200 может пройти.
Дойдет! Плохо только, что мы не знаем временных рамок.
Потому, пытаюсь Евроену добить: