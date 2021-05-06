FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 300

Новый комментарий
 
Aleksandr Yakovlev:

Я всегда рассматриваю всегда более верное направление движения.

Посмотри где находится цена. Как долго она шла на верх.

Перебиты ли максимумы. Есть ли паттерн для входа и так далее.

Когда ты ответишь себе на эти вопросы, тогда ты сам ответишь себе.

Куда более вероятно цена пойдет.

Я не исключаю вынос стопа. Это рынок.

Но в основном рассматриваю поход вниз.

Предположение, что я рассматриваю только 1 движение неверно.

Хорошо. Рассматриваешь не одно направление, а показываешь одно ))
Я давно себе уже ответил, мне всё равно куда пойдёт цена ))


 

№1

Куда уходит капитал? 

Все падает.(

 
Что думаете по EUR/USD? Силён ещё тренд?
 

Не дрейфить, финал рядом!  

И феерическое кидалово всех, кто не любит БАКС!!!

 

Готовимся к старту:     


 

А у Ены цель в 101 фиге, без изменений:     


 
Лесорубу и всем привет.Твое мнение по EURCHF, жду вверх большого движения аж на 1.1700
 
Alexxl2008:
Лесорубу и всем привет.Твое мнение по EURCHF, жду вверх большого движения аж на 1.1700

Здесь движущая свеча от января 15 года:

А так да, в 1.6497 есть цель. Только, к старости глубокой, наверное...

 
Спасибо большое,по фибо на картинке и до 1,200 может пройти.
 
Alexxl2008:
Спасибо большое,по фибо на картинке и до 1,200 может пройти.

Дойдет! Плохо только, что мы не знаем временных рамок.

Потому, пытаюсь Евроену добить:


1...293294295296297298299300301302303304305306307...656
Новый комментарий