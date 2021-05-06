FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 641
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не ведаю - не занимался плотно этим направлением.
Со слов других форумчан (из других форумов) - вообще ничего общего.
- - -
Ну и да, в терминале контра+L нажал на фунте - картина другая - на всём подъёме фунта от 11.12.2020 тики по максам идут ровно. Тики отражают наверно активность обеих банд, а не объёмы.
- - - - -
По логике если с арифметикой: лям (цифра условная) трейдунов разнонаправлено (к примеру 50 % за мишек и 50% за быков) зашли по 1 $ каждый.
Столбик, как бы тиковых объёмов вырастет, а цена будет стоять на месте.
Заходит некий один крендель с лямом - на тиковом ничего не изменится, а цена улетит.
Как то так примерно, если ничего не напутал...
вывод, выводим только тиковые данные по которым есть изменение цены.
Рыбачь!
Я ж, пишу...
Держаться больше нету сил...
Ага..., кроемся.
Ну и ладно!
Это было давно, когда CME раздавал информацию бесплатно в режиме реалтайм. Я распарсил их сайт и смотрел некоторое время. Но был молод душой ещё...
И, есть ли толк в этих объемах, какие Ваши наблюдения?
И, есть ли толк в этих объемах, какие Ваши наблюдения?
Наблюдал за объёмами может пару месяцев. Это выглядело примерно так. Тиковые объёмы ДЦ показывали примерно всегда одинаковые значения: ложбинка ночью и горка днём. Объёмы CME сильно возрастали при проколе уровня, но сказать, что это разворотная точка однозначно невозможно. Наверное, более детальные раскладки на объёмы пут и коллов, дельты и улыбки всякие позволят более тонко наблюдать за происходящим на бирже. Но я отошёл от этой идеи. Не знаю, как там...
Наблюдал за объёмами может пару месяцев. Это выглядело примерно так. Тиковые объёмы ДЦ показывали примерно всегда одинаковые значения: ложбинка ночью и горка днём. Объёмы CME сильно возрастали при проколе уровня, но сказать, что это разворотная точка однозначно невозможно. Наверное, более детальные раскладки на объёмы пут и коллов, дельты и улыбки всякие позволят более тонко наблюдать за происходящим на бирже. Но я отошёл от этой идеи. Не знаю, как там...
Отошли не увидев в этом пользы?
Да, по сути дела, да.
Тогда у меня была альтернативная идея нахождения уровней, я ей занимался. А потом биржа прикрыла бесплатный доступ к данным.
За то короткое время, не успел найти явные сигналы в биржевых объёмах. Знаю, что есть КластерДельта, смотрел иногда в ту сторону, но пока не осознал возможности.
Так же как и в VSA. Читал этого Вильямса, читал. Где-то работает, где-то нет, программно не проверить.Сейчас работаю по максимумам/минимумам, уровням и круглым ценам. Вот и весь арсенал. Без объёмов и "фундамента".