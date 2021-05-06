FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 501

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Aleksandr Yakovlev:

Пока не торгую ими.

Хватает того что есть.

Да ребята , вы просто радость брокеров
 
Aleksandr Yakovlev:

Пока не торгую ими.

Хватает того что есть.

Вот так вставай не ошибёшься)


 
Vladimir Baskakov:
Да, как обычно неправ, евро надо покупать сейчас, будет рост до 1,2

оп-па...

вон оно чо
 
ALEKSANDR GADZERA:

Вот так вставай не ошибёшься)


Эх еще бы пару лотов GBPUSD  на продажу поставить)))

 

Сейчас у меня открытые сделки по 5 парам.

Пока хватает этого.

 
Aleksandr Yakovlev:

Сейчас у меня открытые сделки по 5 парам.

Пока хватает этого.

а у меня 470 сделок и это далеко не предел

;)

 
Renat Akhtyamov:

а у меня 470 сделок

;)

Главное чтобы прибыль была и позволял депозит.

 
Aleksandr Yakovlev:

Главное чтобы прибыль была и позволял депозит.

каплет, не жалуюсь
 
Renat Akhtyamov:
каплет, не жалуюсь

Ну и славненько)

 
Aleksandr Yakovlev:

Ну и славненько)

вспоминаю самое начало

поиграл я в какую то игрушку про форекс, цель была заработать лям.

несколько дней мучился, взял

залез на реальную фору и таким же образом за 2 часа из 50 баксов наколбасил 800

стали приходить сообщения в терминал - хорош мол, тормозни.

зарядил на всю котлету и оставил на ночь.

естественно утром уже бабосов не было.

потом слил косарь за пару месяцев.

ну и втянулся как бы.

но понял одно - на индюках не заработать.

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