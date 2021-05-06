FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 501
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Пока не торгую ими.
Хватает того что есть.
Пока не торгую ими.
Хватает того что есть.
Вот так вставай не ошибёшься)
Да, как обычно неправ, евро надо покупать сейчас, будет рост до 1,2
оп-па...вон оно чо
Вот так вставай не ошибёшься)
Эх еще бы пару лотов GBPUSD на продажу поставить)))
Сейчас у меня открытые сделки по 5 парам.
Пока хватает этого.
Сейчас у меня открытые сделки по 5 парам.
Пока хватает этого.
а у меня 470 сделок и это далеко не предел
;)
а у меня 470 сделок
;)
Главное чтобы прибыль была и позволял депозит.
Главное чтобы прибыль была и позволял депозит.
каплет, не жалуюсь
Ну и славненько)
Ну и славненько)
вспоминаю самое начало
поиграл я в какую то игрушку про форекс, цель была заработать лям.
несколько дней мучился, взял
залез на реальную фору и таким же образом за 2 часа из 50 баксов наколбасил 800
стали приходить сообщения в терминал - хорош мол, тормозни.
зарядил на всю котлету и оставил на ночь.
естественно утром уже бабосов не было.
потом слил косарь за пару месяцев.
ну и втянулся как бы.
но понял одно - на индюках не заработать.