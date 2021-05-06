FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 131

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краткое описание: контр-трендовая стратегия при повышенной волатильности...

верно?

 

Только что поменялись свопы в ДЦ:


 
Если скрестить этот метод и цели Лесоруба, то получится полноценная ТС )
 
Ivan Butko:
Если скрестить этот метод и цели Лесоруба, то получится полноценная ТС )

Я тоже об этом подумал !!!! )

 

Хмм. меня закинули в общую тему.... не очень хотелось конечно

GBPJPY точка которая была, все-таки не минимум а максимум, бывает что сразу и не разберешь, не важно ждем следующего разворота (минимум), думаю без сюрпризов на H1 приблизительно  в 15-16


 
Alexsandr San:

ещё докупаете?

 

А почему бы и нет?

Со стопиком на 122.101...

 
Lesorub:

А почему бы и нет?

Со стопиком на 122.101...

не...слишком низко вы показываете.

 
Grigori.S.B:

Вижу один твой сигнал и у него цена 43 usd.

я говорю про сигналы которые выкладываю в ветки, не путайте пожалуйста

 
khorosh:

Вам дают возможность заработать, а вы пишете ничего полезного. Тогда объясните в чём смысл вашего нахождения на форексе? Лясы точить или заработать?

я зарабатываю сам себе, просто делюсь этим для всех, а нужно это вам или нет , каждый сам решает..... за что не люблю форум, так это за такую болтавню..... флудветка...

уж извините если кто-то обидел или задел....
 
Alexsandr San:

а я сегодня - всё же, попробую к низу 

от горизонтальной жёлтой 


нет нет, при всем уважении не стоит

через 1-1,5 часа цена улетит вверх

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