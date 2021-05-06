FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 131
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краткое описание: контр-трендовая стратегия при повышенной волатильности...
верно?
Только что поменялись свопы в ДЦ:
Если скрестить этот метод и цели Лесоруба, то получится полноценная ТС )
Я тоже об этом подумал !!!! )
Хмм. меня закинули в общую тему.... не очень хотелось конечно
GBPJPY точка которая была, все-таки не минимум а максимум, бывает что сразу и не разберешь, не важно ждем следующего разворота (минимум), думаю без сюрпризов на H1 приблизительно в 15-16
ещё докупаете?
А почему бы и нет?
Со стопиком на 122.101...
А почему бы и нет?
Со стопиком на 122.101...
не...слишком низко вы показываете.
Вижу один твой сигнал и у него цена 43 usd.
я говорю про сигналы которые выкладываю в ветки, не путайте пожалуйста
Вам дают возможность заработать, а вы пишете ничего полезного. Тогда объясните в чём смысл вашего нахождения на форексе? Лясы точить или заработать?
я зарабатываю сам себе, просто делюсь этим для всех, а нужно это вам или нет , каждый сам решает..... за что не люблю форум, так это за такую болтавню..... флудветка...уж извините если кто-то обидел или задел....
а я сегодня - всё же, попробую к низу
от горизонтальной жёлтой
нет нет, при всем уважении не стоит
через 1-1,5 часа цена улетит вверх