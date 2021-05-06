FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 396
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С чего такое решение?
Кроме рельсы у меня при ближайшем рассмотрении и гэп не до конца проигран...
Кроме того другую рельсу можно попробовать. Еще ниже покажет.
Кроме рельсы у меня при ближайшем рассмотрении и гэп не до конца проигран...
Кроме того другую рельсу можно попробовать. Еще ниже покажет.
и Индикаторы все показывают вниз по EURNZDDaily
Мысли пока так.
20.03.2020
Мысли пока так.
слишком высоко - наверное сначала досюда 1.31814
Кроме рельсы у меня при ближайшем рассмотрении и гэп не до конца проигран...
Кроме того другую рельсу можнопопробовать. Еще ниже покажет.
Из нас кто - то заблуждается...
А СТОП нас рассудит:
Пока так...
Но, полагаю, все исправится:
Лес привет. И привет всем остальным.
Извините что вклиниваюсь в ваше обсуждение .....
Но внесу свою лепту. Поход цены вниз конечно маловероятен, хоть цена и уперлась снизу в
уровень, я бы рассматривал покупки только после того как цена уйдет выше и оттестится.
Цели конечно же выше и их несколько.
Лес привет.
Привет! Ты опять рисуешь в разные стороны???
А в одну, не пробовал?
Привет! Ты опять рисуешь в разные стороны???
Не, вот в 1 только))). Сделка только сейчас совершена.
А по той паре только неопределенность пока. По крайней мере я так вижу.
Не, вот в 1 только))). Сделка только сейчас совершена.
Сань, а накуя???