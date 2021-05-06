FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 396

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Lesorub:

С чего такое решение?

упс


Кроме рельсы у меня при ближайшем рассмотрении и гэп не до конца проигран...

Кроме того другую рельсу можно попробовать. Еще ниже покажет.

[Удален]  
sterva:


Кроме рельсы у меня при ближайшем рассмотрении и гэп не до конца проигран...

Кроме того другую рельсу можно попробовать. Еще ниже покажет.

 и Индикаторы все показывают вниз по EURNZDDaily

Файлы:
EURNZDDaily.png  63 kb
 

упс

Мысли пока так. 

 

20.03.2020


[Удален]  
sterva:

Мысли пока так. 

слишком высоко - наверное сначала досюда 1.31814

Файлы:
GBPUSDDaily1.31814.png  66 kb
 
sterva:


Кроме рельсы у меня при ближайшем рассмотрении и гэп не до конца проигран...

Кроме того другую рельсу можнопопробовать. Еще ниже покажет.

Из нас кто - то заблуждается...

А СТОП нас рассудит:


 
Lesorub:

Пока так...

Но, полагаю, все исправится:


Лес привет. И привет всем остальным.

Извините что вклиниваюсь в ваше обсуждение .....

Но внесу свою лепту. Поход цены вниз конечно маловероятен, хоть цена и уперлась снизу в 

уровень, я бы рассматривал покупки только после того как цена уйдет выше и оттестится.

Цели конечно же выше и их несколько.


 
Aleksandr Yakovlev:

Лес привет.

Привет! Ты опять рисуешь в разные стороны???

А в одну, не пробовал?


 
Lesorub:

Привет! Ты опять рисуешь в разные стороны???

Не, вот в 1 только))). Сделка только сейчас совершена.

А по той паре только неопределенность пока. По крайней мере я так вижу.


 
Aleksandr Yakovlev:

Не, вот в 1 только))). Сделка только сейчас совершена.


Сань, а накуя???


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