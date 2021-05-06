FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 39
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Усе по плану...
И с чего бы Фунту расти???
Разве график показывает верхние долги?
А вот в низу их предостаточно.
Потому, стою в SELL!
На других парах, что с Фунтом, также висят сигналы в SELL ...
КУКЛ опять поимеет кого - нибудь с этим выходом.
И мы, вмести с ним.
Еня.
Перспектива в 100 - 130 пунктов:
Конечно, мы знаем, где будет цена.
Но..., очень хочется послушать цыкад...
Братва, кто хочет денег, смотрите Луня!
Я все сказал...
Поехали дальше. Вот картина много дней назад:
Смотрим, что стало на сегодня:
Лес, что дальше будет?
Лес, что дальше будет?
А у Вас какая есть мысля?
А у Вас какая есть мысля?
Я этого канадца боюсь, он мне не один разгонный мартин слил))