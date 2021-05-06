FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 39

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Усе по плану...

 

И с чего бы Фунту расти???

Разве график показывает верхние долги?

А вот в низу их предостаточно.

Потому, стою в SELL!

На других парах, что с Фунтом, также висят сигналы в SELL ...

КУКЛ опять поимеет кого - нибудь с этим выходом.

И мы, вмести с ним.

 

 

Еня.

Перспектива в 100 - 130 пунктов:


 

Конечно, мы знаем, где будет цена.

Но..., очень хочется послушать цыкад...


 

Братва, кто хочет денег, смотрите Луня!

Я все сказал...

 
Канадец подстилка под доллар. Вечно сливается 
 
Lesorub:

Поехали дальше. Вот картина много дней назад:


Смотрим, что стало на сегодня:





Лес, что дальше будет?

 
Ivan Butko:


Лес, что дальше будет?

А у Вас какая есть мысля?


 
Lesorub:

А у Вас какая есть мысля?


Я этого канадца боюсь, он мне не один разгонный мартин слил))

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