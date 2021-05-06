FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 173
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А по фунту будь аккуратен. Сейчас либо так либо так. Надеюсь поймешь.
Да, и еще. Тут как то просили модераторы выкладывать скрины с белым (светлым) фоном. У тебя черные.
По возможности измени гамму.
GBPUSD практически уверен что будет вот такой сценарий. кароч смотрим что будет.
По Вашему мнению и Вашей стратегии - куда двинет, эта пара? GBPUSD
Всем привет вы как хотите но я не верю в рост бакинского, короче затарил сейчас евробакс по 1.0789 и зашортил презренный металл по 1615.90 будь что будет...
ой! зря - золото 1700 идёт XAUUSDH2
ой! зря - золото 1700 идёт XAUUSDH2
Если все такие знающие почему тогда до сих пор не в списке Форбс, как говорится время рассудит поживем увидим...)
По Франку хорошая возможность быстро заработать на Нонфарме.Прямо сейчас ныряет вниз на 0.9755 и сразу шпилька вверх на 0.9898
Свежо придание да верится с трудом)))
Если все такие знающие почему тогда до сих пор не в списке Форбс, как говорится время рассудит поживем увидим...)
ещё не вечер... и форбс , не нашего уровня - мы люди простые
ещё не вечер... и форбс , не нашего уровня - мы люди простые
Щас в 15-30 прольется чья то кровь... Всех баксопоклонников)))
Щас в 15-30 прольется чья то кровь... Всех баксопоклонников)))
Все, я в режиме экстренного внимания)