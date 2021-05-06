FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 173

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А по фунту будь аккуратен. Сейчас либо так либо так. Надеюсь поймешь.

Да, и еще. Тут как то просили модераторы выкладывать скрины с белым (светлым) фоном. У тебя черные.

По возможности измени гамму.

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ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD практически уверен что будет вот такой сценарий. кароч смотрим что будет.


По Вашему мнению и Вашей стратегии - куда двинет, эта пара?  GBPUSD

GBPUSDM2

 
Всем привет вы как хотите но я не верю в рост бакинского, короче затарил сейчас евробакс по 1.0789 и зашортил презренный металл по 1615.90 будь что будет...
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Vasiliy Vilkov:
Всем привет вы как хотите но я не верю в рост бакинского, короче затарил сейчас евробакс по 1.0789 и зашортил презренный металл по 1615.90 будь что будет...

ой! зря - золото 1700 идёт  XAUUSDH2

XAUUSDH2

 
Alexsandr San:

ой! зря - золото 1700 идёт  XAUUSDH2


Если все такие знающие почему тогда до сих пор не в списке Форбс, как говорится время рассудит поживем увидим...)

 
По Франку хорошая возможность быстро заработать на Нонфарме.Прямо сейчас ныряет вниз на 0.9755 и сразу шпилька вверх на 0.9898
 
Alexxl2008:
По Франку хорошая возможность быстро заработать на Нонфарме.Прямо сейчас ныряет вниз на 0.9755 и сразу шпилька вверх на 0.9898

Свежо придание да верится с трудом))) 

[Удален]  
Vasiliy Vilkov:

Если все такие знающие почему тогда до сих пор не в списке Форбс, как говорится время рассудит поживем увидим...)

ещё не вечер... и форбс , не нашего уровня - мы люди простые 

 
Alexsandr San:

ещё не вечер... и форбс , не нашего уровня - мы люди простые 

Щас в 15-30 прольется чья то кровь... Всех баксопоклонников)))

 
Vasiliy Vilkov:

Щас в 15-30 прольется чья то кровь... Всех баксопоклонников)))

Все, я в режиме экстренного внимания)

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