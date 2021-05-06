FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 152

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ALEKSANDR GADZERA:

по существу пожалуйста.

GBPUSD Ждем максимума через 10 мин, и поехали вниз............

Извиняюсь не проснулся еще, пойду кофе налью.........

Хотя ситуация двоякая...........

не два не полтора. самая плохая ситуация.............

Не, я против ничего не имею. Не подумай)))

В жизни всегда так, все двояко.)))

Тем более на рынке

 
Aleksandr Yakovlev:

GBPUSD Ждем максимума через 10 мин, и поехали вниз............

Извиняюсь не проснулся еще, пойду кофе налью.........

Хотя ситуация двоякая...........

не два не полтора. самая плохая ситуация.............

Не, я против ничего не имею. Не подумай)))

В жизни всегда так, все двояко.)))

Тем более на рынке

понятно. то что я ошибся на два бара на м15, так это ничего страшного поверьте, на торговле это не отразится, расслабитесь и получайте удовольствие.  Что-то вы про все остальные точки разворота не комментируете,  потому, что там нет ошибок точность разворотов 100%. форум большая семья)  (если вы можете лучше покажите на деле, если не можете, тогда флудите пожалуйста в ветке.


 

 Евро фунт ждем откат в район 0,90400-0,90650, От туда ищем продажи.

 
Aleksandr Yakovlev:

 Евро фунт ждем откат в район 0,90400-0,90650, От туда ищем продажи.

все может быть, я бы даже сказал, что согласен с этим. Откат вверх вижу, но продажу потом пока нет.

 

GBPUSD далее приблизительно вот так.

или вот так, вообщем-то без разницы для нас.


 
Aleksandr Yakovlev:

 Евро фунт ждем откат в район 0,90400-0,90650, От туда ищем продажи.

Приблизительно вот так:


 
Lesorub:

На чем основано Ваше видение?

В терминале скриншот отправил
 
Вадим Новопашин:
В терминале скриншот отправил

А что не здесь???



 

Фьюч на Евро;


 

Aleksandr Yakovlev:

 Евро фунт ждем откат в район 0,90400-0,90650, От туда ищем продажи.

и что самое обидное, скорее всего вверх то и уйдет куда должно. 

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