FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 152
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по существу пожалуйста.
GBPUSD Ждем максимума через 10 мин, и поехали вниз............
Извиняюсь не проснулся еще, пойду кофе налью.........
Хотя ситуация двоякая...........
не два не полтора. самая плохая ситуация.............
Не, я против ничего не имею. Не подумай)))
В жизни всегда так, все двояко.)))
Тем более на рынке
GBPUSD Ждем максимума через 10 мин, и поехали вниз............
Извиняюсь не проснулся еще, пойду кофе налью.........
Хотя ситуация двоякая...........
не два не полтора. самая плохая ситуация.............
Не, я против ничего не имею. Не подумай)))
В жизни всегда так, все двояко.)))
Тем более на рынке
понятно. то что я ошибся на два бара на м15, так это ничего страшного поверьте, на торговле это не отразится, расслабитесь и получайте удовольствие. Что-то вы про все остальные точки разворота не комментируете, потому, что там нет ошибок точность разворотов 100%. форум большая семья) (если вы можете лучше покажите на деле, если не можете, тогда флудите пожалуйста в ветке.
Евро фунт ждем откат в район 0,90400-0,90650, От туда ищем продажи.
Евро фунт ждем откат в район 0,90400-0,90650, От туда ищем продажи.
все может быть, я бы даже сказал, что согласен с этим. Откат вверх вижу, но продажу потом пока нет.
GBPUSD далее приблизительно вот так.
или вот так, вообщем-то без разницы для нас.
Евро фунт ждем откат в район 0,90400-0,90650, От туда ищем продажи.
Приблизительно вот так:
На чем основано Ваше видение?
В терминале скриншот отправил
А что не здесь???
Фьюч на Евро;
Aleksandr Yakovlev:
Евро фунт ждем откат в район 0,90400-0,90650, От туда ищем продажи.
и что самое обидное, скорее всего вверх то и уйдет куда должно.