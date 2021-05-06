FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 509

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ALEKSANDR GADZERA:

EURUSD ну все, полетели...


ALEKSANDR GADZERA:

EURUSD кароч я все равно думаю что сейчас быстро упадем... а там уж как пойдет



А цена разве не закрепилась наверх?... 


 
Ivan Butko:


А цена разве не закрепилась наверх?... 


Да нет конечно. Нет такого понятия, как закрепилась цена, ну я так по крайне мере не говорю. Есть конец волны движения. Щас полетит со свистом вниз и пробьём low . Ну это мое мнение.
 
А то, что Байден у руля доллара, наверное скажется на дальнейшем средне-долгосрочном снижении евры
 
Ivan Butko:
А то, что Байден у руля доллара, наверное скажется на дальнейшем средне-долгосрочном снижении евры

только на скорости движения... и то не уверен.

Байден тут не причем, фигура рисуется уже несколько лет. Никто не причем. я сам даже не знаю, кто тут причем. хз если честно. это просто, не простая математика. Это как эксперимент с двумя щелями..... если вы понимаете о чем я. 

https://www.youtube.com/watch?v=SnQkTfSpfOU&t=1176s


Доказательства виртуальности нашего мира
Доказательства виртуальности нашего мира
  • 2017.02.21
  • www.youtube.com
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ALEKSANDR GADZERA:

https://www.youtube.com/watch?v=SnQkTfSpfOU&t=1176s


Это неверная позиция, в ней логические ошибки. 

То, что невозможно проверить, не может являться доказательством. В этом и ошибка. Это как доказывать, что свойства малого объекта есть свойства большого объекта их малых объектов состоящего: что один кубометр воздуха, что два, нет разницы. Если копать глубже, то рассадник этих фантазий кроется в сущности субъективизма. Субъективист говорит, что ничего вокруг него не существует и все у него происходит в сознании, в его голове. Для субъективиста невозможно доказывание объективного, независимого от него мира. Но, если дать ему по башке субъективной сковородкой, то почему-то он начинает обижаться, причем, обиду свою он не может контролировать, но сопротивляется и не признает при этом независимость чужой руки от него. 

Поэтому все бредни про матрицу и виртуальность нашего мира, и даже веру в определенные духовные сущности, всё это происходит от невозможности проверки. Черные дыры, кротовые норы, струны, эфир, квантованость пространства, искривление пространства, – тоже бредни сродни матрицы, причина возникновения которых кроется в непозволительном для ученого допущении "а вдруг". 

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:
Да нет конечно. Нет такого понятия, как закрепилась цена, ну я так по крайне мере не говорю. Есть конец волны движения. Щас полетит со свистом вниз и пробьём low . Ну это мое мнение.
Леха, лучше почитай книжки тематические, не твое это пока не твое
[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:
Да нет конечно. Нет такого понятия, как закрепилась цена, ну я так по крайне мере не говорю. Есть конец волны движения. Щас полетит со свистом вниз и пробьём low . Ну это мое мнение.

Знаете! - вот пример , пробила но не закрепилась цена.

- синею пробила, снесла всех и пошла своей дорогой.

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а вот на другой картинке - пробила красную и тоже не закрепилась.

XAUUSDM30 snos    XAUUSDM30 snos 222.png

 
Vladimir Baskakov:
Леха, лучше почитай книжки тематические, не твое это пока не твое

Идите паситесь на пастбище, невежа. один фиг я вниз.. лучше депозит покажите нам свой, умник.


 
SanAlex:

Знаете! - вот пример , пробила но не закрепилась цена.

- синею пробила, снесла всех и пошла своей дорогой.

 

да как хотите это называйте. это не имеет значение.

 
Ivan Butko:

Это неверная позиция, в ней логические ошибки. 

То, что невозможно проверить, не может являться доказательством. В этом и ошибка. Это как доказывать, что свойства малого объекта есть свойства большого объекта их малых объектов состоящего: что один кубометр воздуха, что два, нет разницы. Если копать глубже, то рассадник этих фантазий кроется в сущности субъективизма. Субъективист говорит, что ничего вокруг него не существует и все у него происходит в сознании, в его голове. Для субъективиста невозможно доказывание объективного, независимого от него мира. Но, если дать ему по башке субъективной сковородкой, то почему-то он начинает обижаться, причем, обиду свою он не может контролировать, но сопротивляется и не признает при этом независимость чужой руки от него. 

Поэтому все бредни про матрицу и виртуальность нашего мира, и даже веру в определенные духовные сущности, всё это происходит от невозможности проверки. Черные дыры, кротовые норы, струны, эфир, квантованость пространства, искривление пространства, – тоже бредни сродни матрицы, причина возникновения которых кроется в непозволительном для ученого допущении "а вдруг". 

все может быть.

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