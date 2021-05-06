FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 559
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он "хочет крови"
;)
От куда у нас "у вампиров" кровь)))
Так и добьет дрыновы цели:
тут помусолит пол дня - потом рванёт в какую-то сторону.
что то, быстро она рванула, не к добру это - лебедя можно поймать.
Так и добьет дрыновы цели:
мде, демо-ставка не сыграла
мде, демо-ставка не сыграла
Всё это связано с Новостями.
Была атака на Саудовские месторождения нефти вот фунт и вырос.
Это временно явление - падение неизбежно только цели чуть выше могут быть.
Забегать вперёд не буду сами всё увидите... ./
Ставь на реале!
Ок, центовик на очереди
Так и добьет дрыновы цели:
Цена если и вырастет то ненамного,
только после падения будет сильный рост и то с небольшой коррекцией с обновление текущих макса... ./
EURCHF пилорама в 10 дней: