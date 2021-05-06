FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 559

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Renat Akhtyamov:

он "хочет крови"

;)

От куда у нас "у вампиров" кровь)))

 

Так и добьет дрыновы цели:


[Удален]  
SanAlex:

тут помусолит пол дня - потом рванёт в какую-то сторону. 

что то, быстро она рванула, не к добру это - лебедя можно поймать. 

Файлы:
GBPUSDM5_u5m.png  33 kb
 
Lesorub:

Так и добьет дрыновы цели:


мде, демо-ставка не сыграла

 
Ivan Butko:

мде, демо-ставка не сыграла

Ставь на реале! 
[Удален]  
EURJPYH2 сегодня собралась к 123.684
Файлы:
EURJPYH2_123.684.png  72 kb
 

Всё это связано с Новостями.

Была атака на Саудовские месторождения нефти вот фунт и вырос.

Это временно явление - падение неизбежно только цели чуть выше могут быть.

Забегать вперёд не буду сами всё увидите... ./

 
Lesorub:
Ставь на реале! 

Ок, центовик на очереди

 
Lesorub:

Так и добьет дрыновы цели:


Цена если и вырастет то ненамного,

только после падения будет сильный рост и то с небольшой коррекцией с обновление текущих макса... ./

 

EURCHF пилорама в 10 дней:


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