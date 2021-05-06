FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 528

Новый комментарий
 
Sergey Lazarenko:

почему ты считаешь, что сейчас надо продавать Английский фунт? А почему не покупать? Или вообще переждать до появления другого момента?

Потому что есть большие сигналы на продажу EURUSD именно сейчас! Там понятно что вниз. Поэтому и предполагаю что GBPJPY GBPUSD тобе упадут. То что движение у них будет большое это однозначно. По EURUSD примерно так. Никак не поймаю  этот тренд
 
ALEKSANDR GADZERA:
Потому что есть большие сигналы на продажу EURUSD именно сейчас! Там понятно что вниз. Поэтому и предполагаю что GBPJPY GBPUSD тобе упадут. То что движение у них будет большое это однозначно. По EURUSD примерно так. Никак не поймаю  этот тренд
Я уверен что сейчас EURUSD самое лучшее место для продажи. От сюда и выводы 
 
ALEKSANDR GADZERA:
Потому что есть большие сигналы на продажу EURUSD именно сейчас! Там понятно что вниз. Поэтому и предполагаю что GBPJPY GBPUSD тобе упадут. То что движение у них будет большое это однозначно. По EURUSD примерно так. Никак не поймаю  этот тренд

Да, по сигналу видно ловлю "падающего ножа".

 
ALEKSANDR GADZERA:
Я уверен что сейчас EURUSD самое лучшее место для продажи. От сюда и выводы 

Если посмотреть на историю, то мы находимся где-то здесь.

Вывод такой: Цена умеет ходить выше, чем находится сейчас, поэтому утверждать о падению можно точно также, как и о дальнейшем росте


 
Vitaly Muzichenko:

Если посмотреть на историю, то мы находимся где-то здесь.

Вывод такой: Цена умеет ходить выше, чем находится сейчас, поэтому утверждать о падению можно точно также, как и о дальнейшем росте


Да нет, максимум был день назад. Волна разворотная высоко поднялась, не ожидал. Но так бывает. Должна с этого момента падать. Короч посмотрим
 
ALEKSANDR GADZERA:
Да нет, максимум был день назад. Волна разворотная высоко поднялась, не ожидал. Но так бывает. Должна с этого момента падать. Короч посмотрим
Я уверен на 99%, что точно прогнозировать максимум/минимум по инструменту невозможно. Пока этого понимания не будет, будут большие просадки или потеря депо
 
Egor Manakhov:
Я уверен на 99%, что точно прогнозировать максимум/минимум по инструменту невозможно. Пока этого понимания не будет, будут большие просадки или потеря депо
Вы просто не знаете, что так можно. Прогнозировать можно и нужно. Смотрите мои посты. И проверьте.
 
ALEKSANDR GADZERA:
Вы просто не знаете, что так можно. Прогнозировать можно и нужно. Смотрите мои посты.

Я просматривал ваши посты. Прогнозы 50/50. Думаю ваша система построена на периодичности рынка, поэтому мы видим на ваших прогнозах определенную точку и направление в будущее. 

 
Egor Manakhov:

Я просматривал ваши посты. Прогнозы 50/50. Думаю ваша система построена на периодичности рынка, поэтому мы видим на ваших прогнозах определенную точку и направление в будущее. 

Вам так кажется. Что значит 50/50 откройте посты все и проверьте.
 
ALEKSANDR GADZERA:
Да нет, максимум был день назад. Волна разворотная высоко поднялась, не ожидал. Но так бывает. Должна с этого момента падать. Короч посмотрим

Я вижу так


1...521522523524525526527528529530531532533534535...656
Новый комментарий