FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 528
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почему ты считаешь, что сейчас надо продавать Английский фунт? А почему не покупать? Или вообще переждать до появления другого момента?
Потому что есть большие сигналы на продажу EURUSD именно сейчас! Там понятно что вниз. Поэтому и предполагаю что GBPJPY GBPUSD тобе упадут. То что движение у них будет большое это однозначно. По EURUSD примерно так. Никак не поймаю этот тренд
Потому что есть большие сигналы на продажу EURUSD именно сейчас! Там понятно что вниз. Поэтому и предполагаю что GBPJPY GBPUSD тобе упадут. То что движение у них будет большое это однозначно. По EURUSD примерно так. Никак не поймаю этот тренд
Да, по сигналу видно ловлю "падающего ножа".
Я уверен что сейчас EURUSD самое лучшее место для продажи. От сюда и выводы
Если посмотреть на историю, то мы находимся где-то здесь.
Вывод такой: Цена умеет ходить выше, чем находится сейчас, поэтому утверждать о падению можно точно также, как и о дальнейшем росте
Если посмотреть на историю, то мы находимся где-то здесь.
Вывод такой: Цена умеет ходить выше, чем находится сейчас, поэтому утверждать о падению можно точно также, как и о дальнейшем росте
Да нет, максимум был день назад. Волна разворотная высоко поднялась, не ожидал. Но так бывает. Должна с этого момента падать. Короч посмотрим
Я уверен на 99%, что точно прогнозировать максимум/минимум по инструменту невозможно. Пока этого понимания не будет, будут большие просадки или потеря депо
Вы просто не знаете, что так можно. Прогнозировать можно и нужно. Смотрите мои посты.
Я просматривал ваши посты. Прогнозы 50/50. Думаю ваша система построена на периодичности рынка, поэтому мы видим на ваших прогнозах определенную точку и направление в будущее.
Я просматривал ваши посты. Прогнозы 50/50. Думаю ваша система построена на периодичности рынка, поэтому мы видим на ваших прогнозах определенную точку и направление в будущее.
Да нет, максимум был день назад. Волна разворотная высоко поднялась, не ожидал. Но так бывает. Должна с этого момента падать. Короч посмотрим
Я вижу так