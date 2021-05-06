FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 167
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Lesorub: есть мысли по ене. Как далеко может сходить пара?
На 4 часовом вижу приблизительно 70 п. Но так ли это?
Есть у меня сигнал на покупку, грех не пользоваться.
Но как далеко пойдет, загадка.
Lesorub: есть мысли по ене. Как далеко может сходить пара?
На 4 часовом вижу приблизительно 70 п. Но так ли это?
Есть у меня сигнал на покупку, грех не пользоваться.
Но как далеко пойдет, загадка.
Саня, цель есть! И она будет взята...
Потому, я не дергаюсь и спокоен.
Все нарисовал давно, и выше по ветке.
Добавить более мне нечего...
Саня, цель есть! И она будет взята...
Потому, я не дергаюсь и спокоен.
Все нарисовал давно, и выше по ветке.
Добавить более мне нечего...
Спасибо. Ладно, тогда это будет еще раз проверка моей ТС по точкам входа.
Если что то перевернусь частично, но надеюсь не понадобится.
Вы, просто, не умеете их готовить!!!
На каждый чих, у нас нет движения.
Мы, с КУКЛом в обнимку, кидаем массы...
На бабосы!А Вы, постойте в сторонке!!!
Спасибо. Ладно, тогда это будет еще раз проверка моей ТС по точкам входа.
Если что то перевернусь частично, но надеюсь не понадобится.
ММ и осознание целей КУКЛа наше все...
Остальные пусть рисуют градусы и другую шнягу разную всякую .
Я, вообще, не парюсь на Ене. Продал хорошо и жду дивиденды!!!
От мысли своей...
ММ и осознание целей КУКЛа наше все...
Остальные пусть рисуют градусы и другую шнягу разную всякую .
Я, вообще, не парюсь на Ене. Продал хорошо и жду дивиденды!!!
От мысли своей...
Да, конечно. Спасибо. При первой возможности БУ выставлю. В принципе как и всегда стараюсь.
И мониторинг есть?
Мониторьте в магазине цены...
Я, по 80.10 продал баксы в обменнике, не парюсь.
И всем доволен...
Чего и всем желаю!
Вы, просто, не умеете их готовить!!!
На каждый чих, у нас нет движения.
Мы, с КУКЛом в обнимку, кидаем массы...
На бабосы!А Вы, постойте в сторонке!!!
И мониторинг есть?
Кто-то вон в куклы играет, но мониторинг не завезли
Кто-то вон в куклы играет, но мониторинг не завезли