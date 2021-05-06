FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 167

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Lesorub: есть мысли по ене. Как далеко может сходить пара?

На 4 часовом вижу приблизительно 70 п. Но так ли это?

Есть у меня сигнал на покупку, грех не пользоваться.

Но как далеко пойдет, загадка.

 
Aleksandr Yakovlev:

Lesorub: есть мысли по ене. Как далеко может сходить пара?

На 4 часовом вижу приблизительно 70 п. Но так ли это?

Есть у меня сигнал на покупку, грех не пользоваться.

Но как далеко пойдет, загадка.

Саня, цель есть! И она будет взята...

Потому, я не дергаюсь и спокоен.

Все нарисовал давно, и выше по ветке.

Добавить  более мне  нечего...



 
Lesorub:

Саня, цель есть! И она будет взята...

Потому, я не дергаюсь и спокоен.

Все нарисовал давно, и выше по ветке.

Добавить  более мне  нечего...


Спасибо. Ладно, тогда это будет еще раз проверка моей ТС по точкам входа.

Если что то перевернусь частично, но надеюсь не понадобится.

[Удален]  
Lesorub:

Вы, просто, не умеете их готовить!!!

На каждый чих, у нас нет движения.

Мы, с КУКЛом в обнимку, кидаем массы...

На бабосы!

А Вы, постойте в сторонке!!!
И мониторинг есть?
 
Aleksandr Yakovlev:

Спасибо. Ладно, тогда это будет еще раз проверка моей ТС по точкам входа.

Если что то перевернусь частично, но надеюсь не понадобится.

ММ и осознание целей КУКЛа наше все...

Остальные пусть рисуют градусы и другую шнягу разную всякую .

Я, вообще, не парюсь на Ене. Продал хорошо и жду дивиденды!!!

От мысли своей...

 
Lesorub:

ММ и осознание целей КУКЛа наше все...

Остальные пусть рисуют градусы и другую шнягу разную всякую .

Я, вообще, не парюсь на Ене. Продал хорошо и жду дивиденды!!!

От мысли своей...

Да, конечно. Спасибо. При первой возможности БУ выставлю. В принципе как и всегда стараюсь.

 
Vladimir Baskakov:
И мониторинг есть?

Мониторьте в магазине цены...


Я, по 80.10 продал баксы в обменнике,  не парюсь.

И всем доволен...

Чего и всем желаю!

 
Lesorub:

Вы, просто, не умеете их готовить!!!

На каждый чих, у нас нет движения.

Мы, с КУКЛом в обнимку, кидаем массы...

На бабосы!

А Вы, постойте в сторонке!!!
Спасибо Лесоруб.
С утра развеселили.
 
Vladimir Baskakov:
И мониторинг есть?
Здесь мониторинг только у ALEKSANDR GADZERA

Кто-то вон в куклы играет, но мониторинг не завезли
 
Ivan Butko:

Кто-то вон в куклы играет, но мониторинг не завезли
)))
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