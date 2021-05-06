FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 418
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в 19:30 вместе с Серебром, расслабьтесь... и то далеко не факт что откатится.
А что будет в 19:30 если не секрет? Конец света или всеобщее выздоровление от ковид?
NZDUSD: вот сейчас надо крыть))) я вышел)))
И Луня подготавливают к хорошему движению...
И все, что с ним.
NZDUSD: вот сейчас надо крыть))) я вышел)))
#4124
Теперь в обратную сторону:
И Луню подготавливают к хорошему движению...
И все, что с ним.
что лучше? покажи
Все как в аптеке, только не успеть за всеми блин..... #4126
только как-то быстро слишком)))
А что будет в 19:30 если не секрет? Конец света или всеобщее выздоровление от ковид?
Ничего особенного, обычный экстремум , я ждал минимум...
А я говорил, что идёт в отскок )
А я говорил, что идёт в отскок )
Всем салют)
EURNZD хорошая точка на продажу, думаю лучше не будет:
XAGUSD возможно это наш экстремум на продажу, пока на 100% не уверен.