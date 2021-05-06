FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 418

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ALEKSANDR GADZERA:

в 19:30 вместе с Серебром, расслабьтесь...  и то далеко не факт что откатится.

А что будет в 19:30 если не секрет? Конец света или всеобщее выздоровление от ковид?

 
ALEKSANDR GADZERA:

NZDUSD: вот сейчас надо крыть)))  я вышел)))

И Луня подготавливают  к хорошему движению...

И все, что с ним.

 
ALEKSANDR GADZERA:

NZDUSD: вот сейчас надо крыть)))  я вышел))) 

 

Теперь в обратную сторону:


 
Lesorub:

И Луню подготавливают  к хорошему движению...

И все, что с ним.

что лучше? покажи

 

Все как в аптеке, только не успеть за всеми блин..... 

только как-то быстро слишком)))


 
VVT:

А что будет в 19:30 если не секрет? Конец света или всеобщее выздоровление от ковид?

Ничего особенного, обычный экстремум , я ждал минимум...
 
ALEKSANDR GADZERA:
Ничего особенного, обычный экстремум , я ждал минимум...

А я говорил, что идёт в отскок )

 
VVT:

А я говорил, что идёт в отскок )

Ну появился максимум в вершине треугольника в 19:30, по сути без разницы, значит падаем опять с этого момента. Другими словами конец волны В 19:30. Сейчас должна быть новая вниз. И выше максимума в 19:30 не Должны подняться по закрытию. Ну а там поглядим , я за падение в 300 пунктов...
 

Всем салют) 

EURNZD хорошая точка на продажу, думаю лучше не будет:


 

XAGUSD  возможно это наш экстремум на продажу, пока на 100% не уверен.


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