FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 69
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А это вчерашний сигнал по еврофунту.
Закрылся по ТП.
А кому надобно мониторить, глазейте.
У меня только мини геп 1,0815?
Откатим наверное к ней....
не хочу язвить, автор показал свою ручную торговлю,
почему я это пишу, автор часто упоминает о том, что роботы -х***, а ручная торговля, только ей можно что-то заработать
позорный пересиживатель.
Кому направлены сей слова? Мне или лесорубу?
Кому направлены сей слова? Мне или лесорубу?
про вашу торговлю было,
рад что удалось выкоробкаться в ноль или около
У меня только мини геп 1,0815?
Откатим наверное к ней....
В моих терминалах гепа нет.
про вашу торговлю было,
рад что удалось выкоробкаться в ноль или около
1. Обидные слова говоришь.
2. Просадка в 40-50% это не так страшно как может показаться на первый взгляд.
3. Было указано, что просадка не составит более 20%, это было на тот момент
когда минимальный лот можно было открывать 0,01. После НГ ситуация изменилась. Минималка стала 0,1.
Соответственно риск увеличился.
4. Как было заявлено в месяц минимум 20% прироста, так и остается.
5. Дело не в пересиживании, а в результате.
Все норм. Не переживай. Все так как и должно быть.
я и не переживаю
лишь бы тейк у тебя задело...
евре все равно падать
счас только в карманчик денежку сложат у продавцов и ...
я и не переживаю
лишь бы тейк у тебя задело...
евре все равно падать
счас только в карманчик денежку сложат у продавцов и ...
Сам уже закрыл. На шоколадку (коробку) ребенку заработал.)))
Сам уже закрыл. На шоколадку (коробку) ребенку заработал.)))
хорошо
но против тренда лучше не дергаться
Сам уже закрыл. На шоколадку (коробку) ребенку заработал.)))
не пытался обидеть, всегда беру на заметку кто громче всех орет, а именно частое упоминание что роботы не способны торговать, нужно руками с интуицией