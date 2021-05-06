FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 69

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А это вчерашний сигнал по еврофунту.

Закрылся по ТП.

А кому надобно мониторить, глазейте.

 

У меня только мини геп 1,0815?

Откатим наверное к ней....

 
Fast235:

не хочу язвить, автор показал свою ручную торговлю, 

почему я это пишу, автор часто упоминает о том, что роботы -х***, а ручная торговля, только ей можно что-то заработать

позорный пересиживатель.

Кому направлены сей слова? Мне или лесорубу?

 
Aleksandr Yakovlev:

Кому направлены сей слова? Мне или лесорубу?

про вашу торговлю было,

рад что удалось выкоробкаться в ноль или около

 
sterva:

У меня только мини геп 1,0815?

Откатим наверное к ней....

В моих терминалах гепа нет.

 
Fast235:

про вашу торговлю было,

рад что удалось выкоробкаться в ноль или около

1. Обидные слова говоришь.

2. Просадка в 40-50% это не так страшно как может показаться на первый взгляд.

3. Было указано, что просадка не составит более 20%, это было на тот момент

когда минимальный лот можно было открывать 0,01. После НГ ситуация изменилась. Минималка стала 0,1.

Соответственно риск увеличился.

4. Как было заявлено в месяц минимум 20% прироста, так и остается.

5. Дело не в пересиживании, а в результате.

 
Aleksandr Yakovlev:

Все норм. Не переживай. Все так как и должно быть.

я и не переживаю

лишь бы тейк у тебя задело...

евре все равно падать

счас только в карманчик денежку сложат у продавцов и ...

 
Renat Akhtyamov:

я и не переживаю

лишь бы тейк у тебя задело...

евре все равно падать

счас только в карманчик денежку сложат у продавцов и ...

Сам уже закрыл. На шоколадку (коробку) ребенку заработал.)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Сам уже закрыл. На шоколадку (коробку) ребенку заработал.)))

хорошо

но против тренда лучше не дергаться

 
Aleksandr Yakovlev:

Сам уже закрыл. На шоколадку (коробку) ребенку заработал.)))

не пытался обидеть, всегда беру на заметку кто громче всех орет, а именно частое упоминание что роботы не способны торговать, нужно руками с интуицией

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