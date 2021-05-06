FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 190
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GBPUSD Как и обещал, вот максимум, от сюда часов на 40-50 продажа, думаю примерно так
а порасcуждать? почему,куда,когда?))))
Из свежего за сегодня-на скринах EUR/AUD, NASDAQ100,DAX
GBPUSD все еще немного ждем, ну а потом вниз
GBPUSD думаю вот тут, на М5 можно встать, чтобы без просадки.
GBPUSD надеюсь это последний максимум и идем вниз
GBPUSD надеюсь это последний максимум и идем вниз
Сегодня лучше отдохнуть)
эти три пары, просятся верх
Сегодня и в понедельник из за праздников ничего не будет.