FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 190

Новый комментарий
 

GBPUSD Как и обещал, вот максимум, от сюда часов на 40-50 продажа, думаю примерно так


[Удален]  

а порасcуждать? почему,куда,когда?))))

 Из свежего за сегодня-на скринах EUR/AUD, NASDAQ100,DAX   из свежего)

 

GBPUSD все еще немного ждем, ну а потом вниз


 

GBPUSD думаю вот тут, на М5 можно встать, чтобы без просадки.

 

 

GBPUSD  надеюсь это последний максимум и идем вниз


 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD  надеюсь это последний максимум и идем вниз

Сегодня лучше отдохнуть)


Весь День   Праздник США - Страстная пятница
Весь День   Праздник Великобритания - Страстная пятница
Весь День   Праздник Швейцария - Страстная пятница
Весь День   Праздник Австралия - Страстная пятница
Весь День   Праздник Канада - Страстная пятница
Весь День   Праздник Новая Зеландия - Страстная пятница
[Удален]  

эти три пары, просятся верх

Снимок.PNG

 
Франк шпилькой вниз на 0.9209 пошел.И потом сюда же быстро вернется.
 

Сегодня и в понедельник из за праздников ничего не будет.

 
Два движения вижу -по Франку вниз и по EURJPY вверх на 123.00 ,гэпы в понедельник большие будут.
1...183184185186187188189190191192193194195196197...656
Новый комментарий