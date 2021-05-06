FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 443
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Нужны результаты выборов, а не точки-шмочки.
РЕзультаты выборов не влияют на тренд. только на скорость движение. Просто начнется "Вакханалия" шалтай-балтай как обычно вот и все, но направление движение тренда не меняется никогда.
Нужны результаты выборов, а не точки-шмочки.
ТОчки-шмочки не нужны. может Вам деньги сразу на карту отправлять? давайте номер.
РЕзультаты выборов не влияют на тренд. только на скорость движение. Просто начнется "Вакханалия" шалтай-балтай как обычно вот и все, но направление движение тренда не меняется никогда.
Тренд делают влиятельные политики-ораторы, а не точки.
Тренд делают влиятельные политики-ораторы, а не точки.
От куда тогда по вашему я знаю точки разворота тренда, думаете я созваниваюсь с ними ))))
А ты их знаешь? Или предполагаешь? Здесь принципиальная разница))) Обычно в этой ветке кто больше всех уверен, тот быстрее всех уходит в просадку
А ты их знаешь? Или предполагаешь? Здесь принципиальная разница))) Обычно в этой ветке кто больше всех уверен, тот быстрее всех уходит в просадку
Тут нужно понимание чтобы было, да я их знаю, но какая фигура (волна) будет я не знаю, вариантов два и у каждого два решения.
1. после точки будет моно-волна #4290, это самое лучшее и простое событие.
1.1. Если после точки на продажу но рисуется будет треугольник с пробоем вниз.
1.2. Если после точки на продажу но рисуется будет треугольник с пробоем вверх.
и наоборот.
Если еще конечно множество вариантов по типу таких #4375, но это самые основные и наглядные.
вот посмотрите вот этот пост #4290
А ты их знаешь? Или предполагаешь? Здесь принципиальная разница))) Обычно в этой ветке кто больше всех уверен, тот быстрее всех уходит в просадку
Ну вот взяли и всё испортили.
EURUSD думаю на время можно залокировать позиции, так как можем откатится обратно сильно.