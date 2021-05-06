FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 443

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Vitaly Muzichenko:

Нужны результаты выборов, а не точки-шмочки.

РЕзультаты выборов не влияют на тренд. только на скорость движение. Просто начнется "Вакханалия"  шалтай-балтай как обычно вот и все, но направление движение тренда не меняется никогда.

 
Vitaly Muzichenko:

Нужны результаты выборов, а не точки-шмочки.

ТОчки-шмочки не нужны. может Вам деньги сразу на карту отправлять? давайте номер.


 
ALEKSANDR GADZERA:

РЕзультаты выборов не влияют на тренд. только на скорость движение. Просто начнется "Вакханалия"  шалтай-балтай как обычно вот и все, но направление движение тренда не меняется никогда.

Тренд делают влиятельные политики-ораторы, а не точки.

 
Vitaly Muzichenko:

Тренд делают влиятельные политики-ораторы, а не точки.

Это ошибочное мнение. От куда тогда по вашему я знаю точки разворота тренда, думаете я созваниваюсь с ними )))) точки- не точки какая разница как это называть. Экстремумы, конец волны движения и т.д. и т.п.
[Удален]  
cудя по всемогущим индюкам нужно шортить. Что и сделал.EUR/USD
 
ALEKSANDR GADZERA:
 От куда тогда по вашему я знаю точки разворота тренда, думаете я созваниваюсь с ними )))) 

А ты их знаешь? Или предполагаешь? Здесь принципиальная разница))) Обычно в этой ветке кто больше всех уверен, тот быстрее всех уходит в просадку

[Удален]  
а мне например,после пары затяжек обычно трамп звонит,и про все точки шмочки рассказывает.Я не могу обо всем рассказать,сами понимаете,Пентагон не спит.ТССССС
 
Ivan Butko:

А ты их знаешь? Или предполагаешь? Здесь принципиальная разница))) Обычно в этой ветке кто больше всех уверен, тот быстрее всех уходит в просадку

Тут нужно понимание чтобы было, да я их знаю, но какая фигура (волна) будет я не знаю, вариантов два и у каждого два решения.

1. после точки будет моно-волна , это самое лучшее и простое событие.

1.1. Если после точки на продажу но рисуется будет треугольник с пробоем вниз.

1.2.  Если после точки на продажу но рисуется будет треугольник с пробоем вверх.

и наоборот.

Если еще конечно множество вариантов по типу таких , но это самые основные и наглядные.

вот посмотрите вот этот пост  

 
Ivan Butko:

А ты их знаешь? Или предполагаешь? Здесь принципиальная разница))) Обычно в этой ветке кто больше всех уверен, тот быстрее всех уходит в просадку

Ну вот взяли и всё испортили.

 

EURUSD  думаю на время можно залокировать позиции, так как можем откатится обратно сильно.


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