FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 535
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))))) это точно
Зачем вы мучаете евро, возьмите что-то другое. Ну нельзя-же так, нужно иметь более гибкий подход. Рынок никому и ничего не должен.
Да согласен , смешно выглядит)))
просто хочу взять вот этот тренд полностью хотя бы 800 пунктов, 10-20 лотами думаю нормально будет.... посмотрим может и получиться... потерять немного денег чтобы заработать 20-50k думаю нормально.
скорее всего он верх настроился к 1.27415
Зачем вы мучаете евро, возьмите что-то другое. Ну нельзя-же так, нужно иметь более гибкий подход. Рынок никому и ничего не должен.
да согласен, но уже дело принципа, натура такая дибильная... стоять на своем...
скорее всего он верх настроился к 1.27415
Я ему пойду вверх)))
да согласен, но уже дело принципа, натура такая дибильная... стоять на своем...
Открыл короткий пип на селл.
Выставил бай лимитки.
Данных мало - точность низка... ./
Зачем с такой торговлей давать прогнозы, где логика?
как одно с другим связано?
по EURUSD я знаю, что месячный максимум... этого достаточно. просто вхожу всей котлетой, ну чтож поделать) каждый по своему торгует.
с прогнозами то это не связано)
как одно с другим связано?
Кто-то тебя послушает, потеряет деньги, читают ветку много людей с разным уровнем подготовки
да не потеряете вы деньги на моих прогнозах, расслабитесь пожалуйста. я знаю что там все ок. Если вам не лень то возьмите все посты за 2 месяца и посчитайте количество пунктов прибыли. и правильных и не правильных прогнозов.
Избавьте меня от глупых разговоров пожалуйста.
да не потеряете вы деньги на моих прогнозах, расслабитесь пожалуйста. я знаю что там все ок. Если вам не лень то возьмите все посты за 2 месяца и посчитайте количество пунктов прибыли. и правильных и не правильных прогнозов.
Избавьте меня от глупых разговоров пожалуйста.