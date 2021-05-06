FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 535

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ALEKSANDR GADZERA:

))))) это точно

Зачем вы мучаете евро, возьмите что-то другое. Ну нельзя-же так, нужно иметь более гибкий подход. Рынок никому и ничего не должен.

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ALEKSANDR GADZERA:

Да согласен , смешно выглядит))) 

просто хочу взять вот этот тренд полностью хотя бы 800 пунктов, 10-20 лотами думаю нормально будет.... посмотрим может и получиться... потерять немного денег чтобы заработать 20-50k  думаю нормально.


скорее всего он верх настроился к 1.27415

EURUSDWeekly

 
Vitaly Muzichenko:

Зачем вы мучаете евро, возьмите что-то другое. Ну нельзя-же так, нужно иметь более гибкий подход. Рынок никому и ничего не должен.

да согласен, но уже дело принципа, натура такая дибильная... стоять на своем...

 
SanAlex:

скорее всего он верх настроился к 1.27415


Я ему пойду вверх)))

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

да согласен, но уже дело принципа, натура такая дибильная... стоять на своем...

Зачем с такой торговлей давать прогнозы, где логика?
 

Открыл короткий пип на селл.

Выставил бай лимитки.

Данных мало - точность низка... ./

 
Vladimir Baskakov:
Зачем с такой торговлей давать прогнозы, где логика?

как одно с другим связано?

по EURUSD я знаю, что месячный максимум... этого достаточно. просто вхожу всей котлетой, ну чтож поделать) каждый по своему торгует.

с прогнозами то это не связано)

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

как одно с другим связано?

Кто-то тебя послушает, потеряет деньги, читают ветку много людей с разным уровнем подготовки
 
Vladimir Baskakov:
Кто-то тебя послушает, потеряет деньги, читают ветку много людей с разным уровнем подготовки

да не потеряете вы деньги на моих прогнозах, расслабитесь пожалуйста. я знаю что там все ок. Если вам не лень то возьмите все посты за 2 месяца и посчитайте количество пунктов прибыли. и правильных и не правильных прогнозов.

Избавьте меня от глупых разговоров пожалуйста. 

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

да не потеряете вы деньги на моих прогнозах, расслабитесь пожалуйста. я знаю что там все ок. Если вам не лень то возьмите все посты за 2 месяца и посчитайте количество пунктов прибыли. и правильных и не правильных прогнозов.

Избавьте меня от глупых разговоров пожалуйста. 

По постам плюс , в реале -1400
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