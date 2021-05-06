FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 573

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Текущая картина, возможно что то и измненится... ./

 

Ребята, вопрос не по теме, кто знает - ответьте: Купил Smart TV под андроидом.

Собственно сам вопрос: Можно ли как-то установить на него полноценный терминал, чтобы было открыто одновременно 28 графиков.

Веб-терминал хорошо, но там всего 1 график.

 
Может по HDMI вывести изображение в режиме монитора с ноутбука?  А что, по ТВ лучше входы видно??? 
 
Lesorub:
Может по HDMI вывести изображение в режиме монитора с ноутбука?  А что, по ТВ лучше входы видно??? 

В разных комнатах устройства. Комп в кабинете, а телик в столовой, где нахожусь и прохожу чаще. Кабель вариант не из лучших

 
Можно открыть удаленный стол
 
Vitaly Muzichenko:

Ребята, вопрос не по теме, кто знает - ответьте: Купил Smart TV под андроидом.

Собственно сам вопрос: Можно ли как-то установить на него полноценный терминал, чтобы было открыто одновременно 28 графиков.

Веб-терминал хорошо, но там всего 1 график.

Респект!!! Хоть и не по теме но то-же планирую во всю стенку замутить TV и разбить терминал на таймы в отдельных окнах каскадом - очень удобно... ./

Может кто ответит интересно... ./

 
Rustam Galkeev:

Респект!!! Хоть и не по теме но то-же планирую во всю стенку замутить TV и разбить терминал на таймы в отдельных окнах каскадом - очень удобно... ./

Может кто ответит интересно... ./

смотря какой андроид там))) если совсем усеченный то нет, у меня смарт с 4ым андроидом, терминал не ставил, а вот вотсапп работает на телеке, микрофон через юсб нормально встал. И сколько памяти, даже на дорогих смартах там не более 2гб ОЗУ.

 
Roman Kutemov:
Можно открыть удаленный стол

С андроида телека удаленку открыть вряд ли получится. ТимВьюер на телек поставить можно.

 
Valeriy Yastremskiy:

С андроида телека удаленку открыть вряд ли получится. ТимВьюер на телек поставить можно.

А если не Смарт, а монитор просто большой во всю стену, есть что то интересное из ТВ подобрать - может моноблок ?

[Удален]  

хотел бы узнать Ваше мнение - химичу Индикатор, такой результат нормальный или фигня ???

BrainMacd бэктест

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