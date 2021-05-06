FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 619

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Vitaly Muzichenko:

это завтра и это плохо


Разные какие то данные.


 

На еве сольную лимитку ювелирно слизали - от 1.21703

Это не может не радовать, хотя, как говорится, "Ещё не вечер...".

- - -

Ордер стоял 1.2170 - троечку в пятом знаке видимо проскальзыванием прибавилось...

В моём ДЦ - это текущий макс дня, с точностью до пятого знака.
 
Aleksandr Yakovlev:

0,90450--0,90400 может еще вниз сходить. (дотянуть)

А так да, вверх.

Да и вверх тоже фиг знает сколько.

До 0,92 может и сходит, а выше не вижу.

ГЭП закроем и вниз. Календарь сегодня думаю отработали.

 

Страшновато было, но продан и фунт от 1.3434

Золото в падёж никак не хочет - так и висит соль на руках, ни рыба ни мясо...

Пару доливок было открывал, пофиксил обе - нет разгона...

Сольную еву за день дважды доливал - почему то никак она не видится мне выше 1.2

может и ошибочное видение. В район 1.15 в самый раз, или ниже.

- - -

Подскажите, чего не вижу на еве, что её упорно бычьё поддавливает ?

И кто до куда её видит, со своих колоколен... ?

 
Dikons:


Золото в падёж никак не хочет - так и висит соль на руках, ни рыба ни мясо...

Пару доливок было открывал, пофиксил обе - нет разгона...

Сольную еву за день дважды доливал - почему то никак она не видится мне выше 1.2

может и ошибочное видение. В район 1.15 в самый раз, или ниже.

- - -

Подскажите, чего не вижу на еве, что её упорно бычьё поддавливает ?

И кто до куда её видит, со своих колоколен... ?

По еврику вижу пару небольших перехаев, дальше - посмотрим. 

Золоту, имхенько, завтра падать, но не сильно. 

Как-то так... 

 

Всем привет. По фунту вчера продажа была.

Сегодня повторно продал.

Цель внизу.

По канадцу вчера была совершена сделка бай. После цена зашла обратно в зону консолидации и вышла от туда импульсом.

Это говорит о намерении северного направления. Цель выше. Всем профитов.


 
Aleksandr Yakovlev:

Разные какие то данные.

ожидаю скачки по всем парам начиная с завтрашнего дня и по понедельник
 

Золотишко как будто готовят штурмовать севера.

На фунте вчерась форточку не закрыли - что тоже наводит на северные мысли...

Технически - ева готова пробить горизонт и уйти далее на север.

А чё по фундаменту - не соображаю...

- - -

евафунт - ощупывание 0.9140 и на юга - на D1, размахом в полгода, вижу Три Будды.

Хотя при этом фигура не имеет своего 100% веса из-за того, что есть макс выше неё - 0.9501

 
Dikons:

Золотишко как будто готовят штурмовать севера.

На фунте вчерась форточку не закрыли - что тоже наводит на северные мысли...

Технически - ева готова пробить горизонт и уйти далее на север.

А чё по фундаменту - не соображаю...

Почитайте немного, почему и без того дохлый доллар сейчас мало кому интересен

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– криптовалюты. Итак, коррекция или повторение обвала конца 2017 – 2018 годов? Вопрос по-прежнему остается открытым.

Специалисты Bloomberg считают, что для изменения направления движения биткойна сейчас нет никаких причин, и в 2021 году его стоимость может увеличиться до $50,000.  «Доллар постепенно теряет свои позиции, утягивая за собой другие фиатные валюты, – пишет это авторитетное агентство, – Все это замечают инвесторы, которые вынуждены переходить на альтернативные типы активов». Сейчас биткойн располагает значительно большей поддержкой, что сводит вероятность отката к минимуму. Открытый интерес на рынке биткойн-фьючерсов CME впервые за всю историю превысил миллиард долларов, что также говорит о росте поддержки от инвесторов.

Схожей точки зрения придерживается и глава Tudor Investment Corporation американский миллиардер Пол Тюдор Джонс, заявивший, что «криптовалюты ждет сумасшедший полет на ракете с подъемами и спусками по пути». «Биткойн через 20 лет будет значительно выше той точки, где находится сейчас. Отсюда дорога для него лежит на север», – цитирует его слова Yahoo! Finance.

А вот генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц оказался менее оптимистичен. По его мнению, биткойн, конечно, не вернется к нулю, но может упасть до отметки в $14,000. Поэтому потери инвесторов хотя и не достигнут 80-90%, но вполне могут составить около 30-40%.

Большой интерес представляет отчет финтех-компании Cindicator. Связано это с тем, что представленные в нем цифры – не мнение отдельных специалистов, а усредненные результаты опроса более 156,000 участников крипто-рынка, по мнению которых биткойн в следующем году вырастет до $29,569. Респонденты с наиболее точными прогнозами, так называемые «суперфоркастеры», в среднем ожидают еще больший рост – до $32,056. Что касается нижней планки, то, согласно усредненному прогнозу, она находится на уровне $15,000. «Суперфоркастеры» менее оптимистичны и ожидают снижения до $12,000.

«Гибридный интеллект» Cindicator, использующий алгоритмы машинного обучения для обработки данных от коллектива аналитиков, прогнозирует похожие значения, только в более узком диапазоне. По его расчетам курс BTC в следующем году не превысит $25,222 и не опустится ниже $16,000. При этом в 2021 году общая капитализация рынка криптовалют с вероятностью 80% превзойдет рекорд 07 января 2018 года в $830 млрд.

Помимо институциональных инвесторов, дополнительную серьезную поддержку крипторынку в 2021 году должны оказать страны с проблемными экономиками и попавшие под санкции. Сейчас Международная банковская система SWIFT вместе с Агентством по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) контролируют каждую международную транзакцию в долларах. Из-за этого попавшие под санкции страны лишаются возможности международного товарообмена, и буквально вынуждены обращаться к криптовалютам. Так, например, Венесуэла, которая сначала расплачивалась золотом, уже сейчас перешла к расчетам за импорт с Турцией и Ираном в биткойнах. По крайней мере, об этом свидетельствуют анонимные источники из Центрального Банка этой страны.

 
Dikons:

Золотишко как будто готовят штурмовать севера.

На фунте вчерась форточку не закрыли - что тоже наводит на северные мысли...

Технически - ева готова пробить горизонт и уйти далее на север.

А чё по фундаменту - не соображаю...

Для информации. Север это верх.

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