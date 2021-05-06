FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 494

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Vladimir Baskakov:
Может не надо? Кто-то просил?

))))

 
Viktar DayTrader:

а какой может быть слив у успешного,думающего  а главное успешного трейдера? который использует управление рисками и управление прибылью-слить не реально. Если этот участник конечно окажется успешным не на 1 неделе,а хотя бы 6 месяцев

Что то ни в одной книге не увидел, что жизнь без сливов прошла у трейдеров более успешных. Даже у Баффета были осечки. А настоящие трейдеры... в общем жизнь не позавидуешь, и не у всех хорошо закончилась.

 
Valeriy Yastremskiy:

Что то ни в одной книге не увидел, что жизнь без сливов прошла у трейдеров более успешных. Даже у Баффета были осечки. А настоящие трейдеры... в общем жизнь не позавидуешь, и не у всех хорошо закончилась.

Дело в том что мне ненужны инвесторы.

Цель моего прибывания в данной ветке обсудить текущую ситуацию по данной валютной паре и предложить своё мнение и показать как я это делаю и поделиться.

Каждый сам принимает решение что и как делать... ./

 
Rustam Galkeev:

Дело в том что мне ненужны инвесторы.

Цель моего прибывания в данной ветке обсудить текущую ситуацию по данной валютной паре и предложить своё мнение и показать как я это делаю и поделиться.

Каждый сам принимает решение что и как делать... ./

Дело в том, что вас никто не спрашивал)))

 
ALEKSANDR GADZERA:

Дело в том, что вас никто не спрашивал)))

здесь почти никого не просят

 
Renat Akhtyamov:

здесь почти никого не просят

тоже верно

 
Пост выше. Первые бай ордера и размещаю партию бай лимиток с коэф х/2
Файлы:
rDuGb9KIuO.png  29 kb
 
VVT:


Ну вроде индекс вниз пошел.)))

 
Rustam Galkeev:
Пост выше. Первые бай ордера и размещаю партию бай лимиток с коэф х/2

400% прирост за сколько?? за год?))))) я за один день столько делаю)))

 да и к чему это?) просто прогнозы давайте и все. только красивые со стрелочками с линиями и т.д.

 
Aleksandr Yakovlev:

Ну вроде индекс вниз пошел.)))

Утомило.... топчемся.... хочется +3k и я снимусь

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