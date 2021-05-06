FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 494
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Может не надо? Кто-то просил?
))))
а какой может быть слив у успешного,думающего а главное успешного трейдера? который использует управление рисками и управление прибылью-слить не реально. Если этот участник конечно окажется успешным не на 1 неделе,а хотя бы 6 месяцев
Что то ни в одной книге не увидел, что жизнь без сливов прошла у трейдеров более успешных. Даже у Баффета были осечки. А настоящие трейдеры... в общем жизнь не позавидуешь, и не у всех хорошо закончилась.
Что то ни в одной книге не увидел, что жизнь без сливов прошла у трейдеров более успешных. Даже у Баффета были осечки. А настоящие трейдеры... в общем жизнь не позавидуешь, и не у всех хорошо закончилась.
Дело в том что мне ненужны инвесторы.
Цель моего прибывания в данной ветке обсудить текущую ситуацию по данной валютной паре и предложить своё мнение и показать как я это делаю и поделиться.
Каждый сам принимает решение что и как делать... ./
Дело в том что мне ненужны инвесторы.
Цель моего прибывания в данной ветке обсудить текущую ситуацию по данной валютной паре и предложить своё мнение и показать как я это делаю и поделиться.
Каждый сам принимает решение что и как делать... ./
Дело в том, что вас никто не спрашивал)))
Дело в том, что вас никто не спрашивал)))
здесь почти никого не просят
здесь почти никого не просят
тоже верно
Ну вроде индекс вниз пошел.)))
Пост выше. Первые бай ордера и размещаю партию бай лимиток с коэф х/2
400% прирост за сколько?? за год?))))) я за один день столько делаю)))
да и к чему это?) просто прогнозы давайте и все. только красивые со стрелочками с линиями и т.д.
Ну вроде индекс вниз пошел.)))
Утомило.... топчемся.... хочется +3k и я снимусь